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В Балахтинском районе края выпал снег

Главная Общество
Красноярск
10:04 13 Сентября 2019
общество, красноярск, снег
Автор: Sibnovosti.ru
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В Балахтинском районе Красноярского края ночью выпал снег. Дорожники выезжали на место и проводили работы по очистке и обработке противогололедными материалами 20-км участка федеральной трассы «Енисей». Об этом Sibnovosti.ru сообщила представитель управления автомобильных дорог Юлия Кравченко.

«Первый снег был на федеральной трассе с 3 часов ночи до 7 утра. Затруднений и проблем с движением не было. Мы информируем о возможном осложнении дорожной обстановки в ночные и утренние часы в ближайшие сутки на федеральных трассах Р-257 «Енисей» и Р-255 «Сибирь» в связи с осадками в виде дождя,  мокрого снега и понижением температуры», — пояснила представитель. 

Для устранения последствий неблагоприятных погодных условий на федеральных дорогах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» готово более 200 единиц спецтехники и необходимое количество противогололедных материалов.

Водителей просят соблюдать осторожность во время ночных поездок. 

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