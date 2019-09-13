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В лесах Красноярского края сняли режим ЧС

Главная Общество
Красноярск
09:24 13 Сентября 2019
общество, красноярск, пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае снят режим ЧС в лесах. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

«Ситуация в крае с лесными пожарами стабилизировалась, в связи с чем правительством было принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах», — говорится в сообщении.

Напомним, режим ЧС вводился в лесах региона 2 июля 2019 года. Лето было жарким и сухим, по всему краю фиксировались грозы — именно они в большинстве случаев становились причинами возгораний. В разгар сезона площадь пожаров в Красноярском крае превышала 1 млн га. В тушении участвовала техника Минобороны — с пожарами активно боролись весь август. 

В МЧС добавили, что в крае по-прежнему действует особый противопожарный режим — людям запрещено разводить костры в лесных массивах и проводить опасные работы. За обстановкой в лесах следят специальные группы и мобильные посты. Тем, кто нарушит запреты, грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Для юрлиц санкции могут достигать 200 тысяч рублей. 

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