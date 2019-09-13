Министр образования Красноярского края извинилась перед родителями школьника с модной прической

Краевой Минобр отреагировал на скандал в школе №4 Сосновоборска. После того, как за четвероклассника со стрижкой, как у футболиста Златана Ибрагимовича, вступились федеральные блогеры и журналисты, а Следственный комитет начал проверку по возможному факту превышения должностных полномочий со стороны сотрудников образовательного учреждения, ситуацию прокомментировали и в профильном ведомстве. Министр Светлана Маковская встретилась с родителями школьника и принесла им извинения.

Она сообщила, что проведет «разъяснительную беседу» с директором школы №4 и руководителем управления образования Сосновоборска. Позиция краевого Минобра такова:

«Школа имеет право установить единые рекомендации к одежде обучающихся, чтобы она соответствовала общепринятым в обществе нормам делового стиля и не более того. Нестандартная прическа – личное дело учеников».

Напомним, что конфликт между администрацией школы и родителями 10-летнего мальчика разгорелся после того, как ребенок сделал модную стрижку – выбрил вески и обесцветил волосы, собранные в хвост. Педагог обратилась к родителям с просьбой привести внешний вид ребенка в порядок. Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.