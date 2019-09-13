В выходные красноярцам обещают снег и дождь

Синоптики прогнозируют заморозки в Красноярске на предстоящих выходных. В пятницу, 13 сентября, в городе ожидается дождь и ветер западного направления с порывами до 14 м/с. В центральных и южных районах края ветер будет усиливаться до 18 м/с, предупреждает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу Среднесибирского УГМС.

Столбики термометров в пятницу днем не поднимутся выше отметки +6…+8°С. Возможен дождь со снегом.

В ночь на субботу, 14 сентября, в Красноярске ожидаются заморозки до -1°С, передает Гидрометцентр. В светлое время суток воздух прогреется до +8°С, осадки сохранятся.

В воскресенье, 15 сентября, ночью около +1°С, днем потеплеет до +11°С, пройдет дождь.

Предварительный прогноз на следующую неделю оптимистичный – ожидается потепление до +17°С.