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В выходные красноярцам обещают снег и дождь

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Красноярск
08:45 13 Сентября 2019
красноярск, общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики прогнозируют заморозки в Красноярске на предстоящих выходных. В пятницу, 13 сентября, в городе ожидается дождь и ветер западного направления с порывами до 14 м/с. В центральных и южных районах края ветер будет усиливаться до 18 м/с, предупреждает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу Среднесибирского УГМС.

Столбики термометров в пятницу днем не поднимутся выше отметки +6…+8°С. Возможен дождь со снегом. 

В ночь на субботу, 14 сентября, в Красноярске ожидаются заморозки до -1°С, передает Гидрометцентр. В светлое время суток воздух прогреется до +8°С, осадки сохранятся.

В воскресенье, 15 сентября, ночью около +1°С, днем потеплеет до +11°С, пройдет дождь.

Предварительный прогноз на следующую неделю оптимистичный – ожидается потепление до +17°С.

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