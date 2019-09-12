«Отказ от каждой пятой семьи»: специалисты рассказали о распределении мест в детские сады

В начале сентября в Красноярске завершилось распределение в дошкольные учреждения. В этом году места в садиках получили более 12 тысяч детей. Однако около 20% родителей написали отказы от предложенных учреждений. Специалисты главного управления образования мэрии Красноярска рассказали Sibnovosti.ru, с какими ситуациями они сталкиваются при комплектовании детских садов.

По соседству с домом

Как оказалось, каждая пятая красноярская семья отказывается от места в дошкольном учреждении. Причины на это у родителей разные — они не всегда связаны с удаленностью от дома или места работы.

Часто детям, начиная с трех лет, предлагают места в муниципальных садиках, однако родители в течение долгих лет отказываются от них. За это время им даются на выбор 6-7 учреждений в том же микрорайоне, где проживает семья. Но родители не соглашаются отдавать детей в них.

Отметим, что если у семьи есть предпочтение к конкретному микрорайону, но места в муниципальном учреждении на заданном участке не нашлось, родители могут рассмотреть вариант выбора частного садика — участника муниципальной программы, с которым у администрации заключен контракт.

Но и такие предложения не устраивают взрослых — они готовы остановить свой выбор только на государственном учреждении в шаговой доступности от дома.

Отказ от своих же предпочтений

Система «Дошкольник» позволяет красноярцам выбрать пять детских садов, в которые родители хотели бы водить своих детей. При распределении мест специалисты управления образования стараются угодить каждому и подобрать садик из списка. Но нередко родители отказываются от своих же пожеланий — они хотят получить места только в первом или втором учреждении по списку. Остальные, судя по всему, заполнялись для «галочки». Эксперты предлагают внести изменения в список «желаемых» садов, чтобы не создавать путаницу и не отправлять малыша в один и тот же садик по несколько раз. Но и на такие просьбы порой приходится получать отказы.

Красноярка Елена Панасенко считает, что система «Дошкольник» удобна для родителей — там можно сразу указать желаемые детские сады и онлайн следить за движением очереди.

«У меня получилось без проблем устроить в детский сад третьего ребенка — сейчас ему два года. Учреждение «Журавлик» находится в 20 минутах от дома — несмотря на то, что есть детские сады ближе, я выбрала этот — вариант меня полностью устроил», — сказала красноярка.

Выбор сделан

В управлении образования рассказывают, что часто детям достается удобный по расположению детский сад, однако и от него родители отказываются. Они уже остановили свой выбор на конкретном учреждении. Несмотря на то, что садик буквально «забор в забор» находится от приоритетного места, семья раз за разом стоит на своем и не хочет отдавать ребенка в предложенное учреждение.

«По рекомендации знакомых я хотела отдать ребенка в детский сад №132. Но мест в учреждении не было, поэтому приходилось отказываться. Время проходило, поэтому я согласилась на садик около дома. О своем выборе я не пожалела — там прекрасные воспитатели, и ребенку очень нравится», — рассказала свою историю красноярка Виктория Рублевская.

Специалисты красноярского управления образования с пониманием относятся к просьбам родителей. Они учитывают все пожелания и стараются найти оптимальный вариант для каждого, хоть иногда это бывает трудно.