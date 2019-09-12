Богучанская ГЭС поддерживает на Ангаре навигационный уровень

Енисейское бассейновое водное управление в соответствии с предписанием Росводресурсов установило режимы работы гидроузлов Ангаро-Енисейского каскада с 6 сентября по 3 октября 2019 года. Богучанская ГЭС будет работать со среднесуточными расходами 3100-3300 м3/с, что позволит поддерживать уровень водохранилища в пределах отметок 207,5-208 м над уровнем Балтийского моря. В нижнем бьефе установленные расходы позволяют поддерживать уровень реки, достаточный для обеспечения судоходства на всем протяжении Ангары от плотины ГЭС до ее впадения в Енисей. В первую декаду сентября у плотины ГЭС уровень реки находится на отметках 138,53-138,58 м БС.

По информации Енисейского речного пароходства в период навигации 2019 года по Ангаре доставлено более 250 тысяч тонн грузов. С Кокуйского месторождения в порт Назимово доставлено 220 тысяч тонн угля. Из Абалаково на нефтебазу поселка Рыбное перевезли 16,8 тысячи тонн нефтепродуктов; полностью выполнены заказы на перевозку угля по заявкам компаний ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», АО «КрасЭко», АО «Прииск Удерейский». Для выполнения поставленных задач были задействованы 60 судов: буксиры-толкачи проекта «Р-14», теплоходы серии «Ангара» и несамоходные баржи грузоподъемностью 1000-1500 тонн. По оценке специалистов ЕРП, для грузового речного флота навигация на Ангаре прошла в благоприятных гидрологических условиях, программа гарантированных габаритов судового хода на реке была выдержана. Флот ЕРП завершил собственную программу перевозок, но готов выполнить срочные поручения или заказы. На Ангаре продолжают работать суда лесозаготовительных компаний.

Навигация на Ангаре проходит с середины мая до середины октября. Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.