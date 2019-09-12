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Биатлонисты Кежемского района получили от Богучанской ГЭС передовое снаряжение для тренировок

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Красноярск
17:01 12 Сентября 2019
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Пневматические винтовки для занятий биатлоном, приобретенные для Детско-юношеской спортивной школы Кежемского района при поддержке Богучанской ГЭС, доставлены в город Кодинск и подготовлены к началу тренировок. Рядом с тренировочной трассой городской лыжной базы в течение лета 2019 года построен и полностью готов к началу занятий новый комплекс для стрелковой подготовки: крытый стенд с автоматическими мишенями, помост для стрельбы из положения лежа и стоя, площадка для прокладки лыжни.

7 сентября состоялось торжественное открытие тренировочного сезона. В празднике приняли участие более 200 жителей Кодинска, в том числе воспитанники Детско-юношеской спортивной школы по направлениям биатлон и легкая атлетика. Юные спортсмены приняли участие в эстафете со стрельбой по мишеням. Продемонстрировать свои стрелковые навыки смогли и все остальные участники праздника независимо от возраста и опыта. С 9 сентября секция биатлона ДЮСШ Кодинска приступила к ежедневным тренировкам.

«Винтовки, которые мы получили, по весу, габаритам и системе зарядки полностью соответствуют габаритам тех винтовок, с которыми спортсмены выступают на соревнованиях. Это лучшие винтовки, которые можно приобрести в нашей стране. Дети в нашей секции с самого начала могут научиться правильной стойке и прицеливанию, в будущем им не нужно будет тратить время на переучивание. Немаловажно и то, что один выстрел из пневматической винтовки стоит в 10-15 раз меньше, чем выстрел из малокалиберной спортивной винтовки – это позволяет нам с большей безопасностью проводить больше тренировок с каждым учеником», - рассказал тренер Дмитрий Дюжев.

На средства энергетиков закуплено все необходимое для полноценных занятий - кейсы для перевозки винтовок, газовые баллоны высокого давления и оборудование для их заправки, 8 комплектов автоматизированных мишеней для тренировок на дистанции 10 м.  Винтовки изготовлены в специальном климатическом варианте, допускающем тренировки при температуре воздуха до -30 градусов, что позволит проводить занятия практически круглый год и расширить возможности спортсменов. Новые винтовки помогут значительно увеличить и количество спортсменов: одна винтовка позволяет проводить занятия для 10 ребят в день. В новом учебном году ДЮСШ сможет проводить тренировки в городе Кодинске, укрепить материальную базу филиала в деревне Тагара и открыть новый филиал в деревне Заледеево. 

ПАО «Богучанская ГЭС» ведет активную благотворительную деятельность. В соответствии с решениями Совета директоров в 2019 году помощь получают детские сады и школы, спортивные клубы и общественные объединения. Муниципальному учреждению «Центр молодежной политики и спорта» будут выделены средства на поддержку спортивных организаций. Хоккейный клуб «Энергия» регулярно получает средства на приобретение формы, клюшек, шайб и прочей экипировки. Детско-юношеской спортивной школе в 2016 году была выделена финансовая помощь на приобретение спортивного инвентаря для отделения «Бокс».

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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