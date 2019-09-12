Полицейский из Красноярского края покорил Эльбрус

Полицейский из Норильска Алексей Солопов покорил Эльбрус. В путешествие он отправился с другом из Белгорода. Восхождение на легендарную вершину длилось неделю, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сначала группа проходила акклиматизацию, потом спортсмены отправились покорять первый рубеж - гору Чегет высотой 3100 метров. После этого альпинисты в течение нескольких дней достигли высоты в 5000 метров.

«Лейтенант полиции проверил себя на прочность, на выносливость. Доказал себе, что способен на многое, как физически, так и морально», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Специально для музея Отдела МВД России по Норильску Алексей Солопов привез камень магматической породы с высоты 5350 метров. Отметим, что ранее у полицейского уже был опыт подъема на высоту 3500 метров.