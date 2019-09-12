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Красноярским предпринимателям стала доступна дистанционная регистрация организации без оплаты госпошлины

Главная Общество
Красноярск
16:38 12 Сентября 2019
общество, экономика, предприятие
Автор: Sibnovosti.ru
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ПАО Сбербанк в лице дочерней компании АО «Деловая Среда» и Центр содействия малому и среднему предпринимательству г. Красноярска подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого красноярским предпринимателям стала доступна дистанционная регистрация ИП или ООО без оплаты госпошлины. Данная услуга доступна благодаря онлайн-сервису «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета».

За один визит в офис Центр содействия малому и среднему предпринимательству г. Красноярска, бизнесмены смогут:

  1. Подготовить все необходимые документы для регистрации ИП или ООО с одним учредителем;

  2. Мгновенно выпустить цифровую подпись для подписания документов в электронном виде и отправки их в регистрирующий налоговый орган;

  3. После государственной регистрации удалённо (без посещения офиса банка), через мобильное приложение IDpoint открыть расчётный счёт ИП/ООО в Сбербанке.

Специалисты центра сделают процесс регистрации максимально удобным и простым для предпринимателя, оформят все необходимые документы и передадут на регистрацию в ФНС. Услугой могут воспользоваться как предприниматели города Красноярска, так и иногородние.

4 сентября 2019 года успешно проведана первая тестовая регистрация. Длительность всей онлайн-процедуры занимает не более часа. Подробную информацию о новой услуге можно получить на сайте http://smbkras.ru, в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/smbkras, по телефону: 8 (391) 276-36-00 или обратившись в центр по адресу: г.Красноярск, ул. Никитина,3б.

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