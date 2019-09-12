В Красноярске благоустраивают входную зону у кладбища «Бадалык»

В Красноярске стартовала реконструкция улицы Ремесленной у кладбища «Бадалык». При входе на погост рабочие демонтировали шумоизоляционный экран и приступили к замене асфальта. В планах установить там новые входные ворота, лавочки, урны и четыре беседки. Вдоль улицы высадят 179 деревьев и 415 кустарников, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу департамента городского хозяйства.

В следующем году рабочие планируют провести реконструкцию «Аллеи славы». В порядок приведут площадь возле часовни Святого праведного Даниила Ачинского, а также второй участок улицы Ремесленной.

Кроме того, к 2020 году на Енисейском тракте в районе «Бадалыка» построят большой павильон для ритуальной торговли – старые временные сооружения, которые по мнению городских властей портили облик территории, снесли этим летом.

Фото: 2Gis