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На красноярских «Столбах» обосновалась рысь с двумя котятами

Главная Общество
Красноярск
14:31 12 Сентября 2019
общество, красноярск, фотография
Автор: Sibnovosti.ru
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Фотоловушки на «Столбах» засняли рысь с двумя котятами. В заповеднике уверены, что животные поселились на территории недавно. На вид детенышам около четырех месяцев, они находятся в хорошей физической форме. Малыши активны и много играют, но далеко от логова не отходят.

«Даже в условиях заповедника, растить потомство нелегко. Однако летнее тепло и обилие корма способствовали быстрому росту котят. В отличие от волков, которые живут парами, самке рыси – «основательницы семьи» – приходится самой добывать пищу, отлучаясь ненадолго, ведь в это время она кормит детенышей молоком. Только по истечении 9-10 месяцев выводок распадется», -— рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе заповедника.

По последним данным, на территории «Столбов» обитает 9-10 особей рыси. Животные ведут скрытный образ жизни. 

Фото: «Столбы» 

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