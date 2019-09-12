На красноярских «Столбах» обосновалась рысь с двумя котятами

Фотоловушки на «Столбах» засняли рысь с двумя котятами. В заповеднике уверены, что животные поселились на территории недавно. На вид детенышам около четырех месяцев, они находятся в хорошей физической форме. Малыши активны и много играют, но далеко от логова не отходят.

«Даже в условиях заповедника, растить потомство нелегко. Однако летнее тепло и обилие корма способствовали быстрому росту котят. В отличие от волков, которые живут парами, самке рыси – «основательницы семьи» – приходится самой добывать пищу, отлучаясь ненадолго, ведь в это время она кормит детенышей молоком. Только по истечении 9-10 месяцев выводок распадется», -— рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе заповедника.

По последним данным, на территории «Столбов» обитает 9-10 особей рыси. Животные ведут скрытный образ жизни.

Фото: «Столбы»