В Красноярском крае может появиться гражданский вертолет Ка-62

В авиапарке Красноярского края может появиться гражданский вертолет Ка-62 — его летные характеристики подходят для эксплуатации в условиях сибирских морозов. Об этом сообщили в авиакомпании «КрасАвиа». Предприятие уже провело переговоры с представителем холдинга «Вертолеты России».

Новый вертолет краевые перевозчики собираются приобрести в лизинг. Сейчас производители летных машин формируют список заказчиков. В Красноярском крае его будут эксплуатировать в северных территориях.

«Скоростной транспорт можно использовать как пассажирский, спасательный или вертолет бизнес-авиации. Он меньше и экономичнее используемых в настоящее время Ми-8, рассчитан на перевозку 12-15 пассажиров со скоростью до 300 км/час, а также до 1,5 т. груза на внешней подвеске», - пояснили в авиакомпании.

Если перевозчиков устроят характеристики нового вертолета, то Красноярский край станет первым регионом в Сибири, где он будет летать.

Фото: КрасАвиа