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В Красноярском крае может появиться гражданский вертолет Ка-62

Главная Общество
Красноярск
13:13 12 Сентября 2019
места, красноярск, общество, вертолет
Автор: Sibnovosti.ru
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В авиапарке Красноярского края может появиться гражданский вертолет Ка-62 — его летные характеристики подходят для эксплуатации в условиях сибирских морозов. Об этом сообщили в авиакомпании «КрасАвиа». Предприятие уже провело переговоры с представителем холдинга «Вертолеты России». 

Новый вертолет краевые перевозчики собираются приобрести в лизинг. Сейчас производители летных машин формируют список заказчиков. В Красноярском крае его будут эксплуатировать в северных территориях. 

«Скоростной транспорт можно использовать как пассажирский, спасательный или вертолет бизнес-авиации. Он меньше и экономичнее используемых в настоящее время Ми-8, рассчитан на перевозку 12-15 пассажиров со скоростью до 300 км/час, а также до 1,5 т. груза на внешней подвеске», - пояснили в авиакомпании. 

Если перевозчиков устроят характеристики нового вертолета, то Красноярский край станет первым регионом в Сибири, где он будет летать. 

Фото: КрасАвиа

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