12 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский пожарный подтвердил звание сильнейшего человека страны

Главная Общество
Красноярск
11:56 12 Сентября 2019
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
версия для печати Ico_print

Пожарный из Красноярска Иннокентий Веселов стал победителем этапа чемпионата России по силовому экстриму, который прошел в Волгограде.

27-летний сотрудник МЧС поднял над головой 140-килограммовое металлическое бревно, перенес на 40 метров два баллона по 125 кг, а также пронес «богатырское коромысло», весом в 350 кг. Кульминацией испытаний стала «карусель» с сидящими на ней шестью людьми, а также тяга 15-тонного автобуса, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе МЧС. 

Красноярский пожарный по сумме баллов обошел 11 участников чемпионата. Путевку на престижные соревнования Иннокентий Веселов получил после того, как подтвердил звание мастера спорта во время Открытого кубка Сибири по силовому экстриму.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: РУСАЛ признали лучшей компанией России в области борьбы с изменением климата

РУСАЛ признали лучшей компанией России в области борьбы с изменением климата

12 Сентября 2019 г.
Один из крупнейших в мире производителей алюминия стал обладателем первого места на всероссийском конкурсе
Новости Красноярска: За красноярского школьника с модной прической вступились федеральные блогеры и журналисты

За красноярского школьника с модной прической вступились федеральные блогеры и журналисты

12 Сентября 2019 г.
Также историей заинтересовался следственный комитет
Новости Красноярска: От красноярцев принимают предложения по облику станций будущего метро

От красноярцев принимают предложения по облику станций будущего метро

12 Сентября 2019 г.
Эскизы можно присылать до ноября
Новости Красноярска: В Красноярске расширят участок Северного шоссе

В Красноярске расширят участок Северного шоссе

12 Сентября 2019 г.
Предполагается строительства моста-дублера через Качу
Новости Красноярска: Вертолеты Росгвардии начали фиксировать нарушения ПДД на краевых трассах

Вертолеты Росгвардии начали фиксировать нарушения ПДД на краевых трассах

12 Сентября 2019 г.
Об этом водителей предупреждают информационные стенды
Новости Красноярска: План капремонта домов на 2019 год в Красноярске выполнен на 20%

План капремонта домов на 2019 год в Красноярске выполнен на 20%

11 Сентября 2019 г.
Работы не завершены на 400 объектах
Новости компаний
10/09
Гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров обсудил с депутатом Госдумы Петром Пимашковым перспективы развития красноярской системы водоснабжения и водоотведения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Довыборы в Красноярске: итоги, оценки и выводы

Довыборы в Красноярске: итоги, оценки и выводы

9 Сентября 2019 г.
В Красноярске 8 сентября прошли довыборы в краевой парламент и городской Совет
Новости Красноярска: В Красноярске камеру впервые установили на пешеходном переходе

В Красноярске камеру впервые установили на пешеходном переходе

9 Сентября 2019 г.
Система фиксирует автомобили, которые не предоставили преимущество пешеходам
Новости Красноярска: «Отек мозга и пневмония»: красноярские эксперты рассказали об осложнениях гриппа

«Отек мозга и пневмония»: красноярские эксперты рассказали об осложнениях гриппа

11 Сентября 2019 г.
Эта болезнь опасна для жизни
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356