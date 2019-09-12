Красноярский пожарный подтвердил звание сильнейшего человека страны

Пожарный из Красноярска Иннокентий Веселов стал победителем этапа чемпионата России по силовому экстриму, который прошел в Волгограде.

27-летний сотрудник МЧС поднял над головой 140-килограммовое металлическое бревно, перенес на 40 метров два баллона по 125 кг, а также пронес «богатырское коромысло», весом в 350 кг. Кульминацией испытаний стала «карусель» с сидящими на ней шестью людьми, а также тяга 15-тонного автобуса, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе МЧС.

Красноярский пожарный по сумме баллов обошел 11 участников чемпионата. Путевку на престижные соревнования Иннокентий Веселов получил после того, как подтвердил звание мастера спорта во время Открытого кубка Сибири по силовому экстриму.