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РУСАЛ признали лучшей компанией России в области борьбы с изменением климата

Главная Общество
Красноярск
11:19 12 Сентября 2019
красноярск, общество, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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РУСАЛ — один из крупнейших в мире производителей алюминия, стал обладателем первого места на третьем Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области сокращения выбросов парниковых газов «Климат и ответственность – 2019», проводимом при поддержке министерства экономического развития РФ и министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Конкурс направлен на привлечение внимания к проблеме изменения климата, выявление и распространение наилучших практик снижения выбросов парниковых газов и демонстрацию достижений компаний и субъектов Российской Федерации в климатической сфере. 

«Углеродный след алюминия, производимого РУСАЛом, один из самых низких в мире, что стало результатом долгосрочной стратегии компании в области ответственного отношения к изменениям климата. Мы планируем продолжить работу в этом направлении, в первую очередь, за счет увеличения доли продукции с минимальным углеродным следом в нашем портфеле. За этим будущее не только алюминиевой отрасли, но и всей мировой промышленности», - отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. 

Уже более десяти лет сокращение выбросов парниковых газов является одним из основных приоритетов стратегии РУСАЛа, в рамках которой проводятся мероприятия и инициативы на внутренних и внешних рынках, помогающие достичь установленных целей. В 2007 году компания выступила с инициативой «Стратегия безопасного будущего», направленной на снижение воздействия на окружающую среду и минимизацию влияния на климат. В рамках данной инициативы была установлена цель: к 2015 году добиться общего снижения количества прямых выбросов парниковых газов в атмосферу существующими алюминиевыми заводами на 50%.  В 2014 году цель была достигнута: снижение составило 53%. На следующее десятилетие поставлена стратегическая задача снизить прямые удельные выбросы парниковых газов на 15% по всем алюминиевым заводам. С 2017 года компания применяет внутреннюю цену на углерод в процессе принятия стратегических и инвестиционных решений. 

В рамках прошедшего Красноярского экономического форума РУСАЛ объявил о реализации первой в России добровольной инициативы в области поглощения парниковых газов, которое предусматривает, в частности, посадку на территории края не менее 500 тыс. деревьев на площади 120 га, а также организацию работ по охране лесов от пожаров на территории Нижне-Енисейского лесничества. Авиалесоохрана будет проводиться на площади более 500 тыс.га и позволит  расширить область постоянного контроля над лесами лесничества, что минимизирует риски пожаров и незаконных вырубок. Кроме того, РУСАЛ посадит более 500 тыс. деревьев в других регионах России на общей площади более 120 га.

Сегодня более 90% металла РУСАЛа производится с использованием экологичной гидроэлектроэнергии, производство которой исключает вредные выбросы, и компания продолжает работу над улучшением этого показателя. В продвинутой стадии находится революционный для алюминиевой отрасли проект по внедрению безуглеродной технологии производства алюминия с использованием инертных анодов.

С 2017 года компания продвигает свой новый бренд низкоуглеродного алюминия – ALLOW. Весь металл, производимый под брендом ALLOW, сертифицирован и прошел независимую проверку заявленного уровня «углеродного следа», который составляет менее 4 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия, в то время как в среднем в мире значение этого показателя составляет около 12 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия (учитываются прямые и косвенные энергетические выбросы от алюминиевых заводов). Этот продукт особенно востребован у компаний, которые заинтересованы в обеспечении соответствия своей продукции высоким экологическим требованиям на всех этапах производственной цепочки.

По материалам компании РУСАЛ

Фото: РУСАЛ

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