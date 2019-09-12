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За красноярского школьника с модной прической вступились федеральные блогеры и журналисты

Главная Общество
Красноярск
11:09 12 Сентября 2019
общество, красноярск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
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За четвероклассника из сосновоборской школы №4, который сделал модную прическу, как у футболиста Златана Ибрагимовича, вступились федералы. Пост опубликовал известный российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин. Он призвал «отстать от парня» и попросил подписчиков защитить ученика. 

Ранее за 10-летнего Прохора вступился известный блогер Илья Варламов. Он предположил, что парень не вписывается в «уютный серый мышиный мирок», поэтому и подвергается травле. 

Отметим, что историей также заинтересовался следственный комитет. Как пишут СМИ,  в начале года учительница Прохора сделала ему замечание из-за выбритых висков и обесцвеченных волос, собранных в хвост.  Педагог обратилась к родителям с просьбой привести внешний вид ребенка в порядок. 

«Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога», — пояснили следователи. 

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства конфликта. Опрашиваются сам мальчик, его родители и педагоги школы. Правоохранителям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации, которые ссылаются на принятый устав. 

Фото: «Проспект Мира» / Софья И., vk.com

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