За красноярского школьника с модной прической вступились федеральные блогеры и журналисты

За четвероклассника из сосновоборской школы №4, который сделал модную прическу, как у футболиста Златана Ибрагимовича, вступились федералы. Пост опубликовал известный российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин. Он призвал «отстать от парня» и попросил подписчиков защитить ученика.

Ранее за 10-летнего Прохора вступился известный блогер Илья Варламов. Он предположил, что парень не вписывается в «уютный серый мышиный мирок», поэтому и подвергается травле.

Отметим, что историей также заинтересовался следственный комитет. Как пишут СМИ, в начале года учительница Прохора сделала ему замечание из-за выбритых висков и обесцвеченных волос, собранных в хвост. Педагог обратилась к родителям с просьбой привести внешний вид ребенка в порядок.

«Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога», — пояснили следователи.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства конфликта. Опрашиваются сам мальчик, его родители и педагоги школы. Правоохранителям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации, которые ссылаются на принятый устав.

Фото: «Проспект Мира» / Софья И., vk.com