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От красноярцев принимают предложения по облику станций будущего метро

Главная Общество
Красноярск
10:28 12 Сентября 2019
красноярск, общество, метро
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Компания «КрасноярскТИСИЗ», которая занимается актуализацией проектной документации красноярского метрополитена, принимает предложения от горожан по облику станций для будущей подземки. Присылать эскизы и пожелания можно до ноября на электронную почту metro@krastisiz.ru, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мнения красноярцев будут учтены при корректировке проекта. Также объявляется конкурс детских рисунков «Мое метро». Лучшие детские рисунки будут отмечены призами от собственника АО «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя», - сообщили в организации.

Напомним, краевые власти заключили контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» на корректировку проектной документации метрополитена. Проект подземки, разработанный 20 лет назад, устарел. Стоимость работ составит 954 млн рублей. Корректировка должна быть выполнена до 20 декабря 2019 года.

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