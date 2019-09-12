От красноярцев принимают предложения по облику станций будущего метро

Компания «КрасноярскТИСИЗ», которая занимается актуализацией проектной документации красноярского метрополитена, принимает предложения от горожан по облику станций для будущей подземки. Присылать эскизы и пожелания можно до ноября на электронную почту metro@krastisiz.ru, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мнения красноярцев будут учтены при корректировке проекта. Также объявляется конкурс детских рисунков «Мое метро». Лучшие детские рисунки будут отмечены призами от собственника АО «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя», - сообщили в организации.

Напомним, краевые власти заключили контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» на корректировку проектной документации метрополитена. Проект подземки, разработанный 20 лет назад, устарел. Стоимость работ составит 954 млн рублей. Корректировка должна быть выполнена до 20 декабря 2019 года.