12 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске расширят участок Северного шоссе

Главная Общество
Красноярск
09:01 12 Сентября 2019
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

К осени 2021 года в Красноярске планируют расширить до четырех полос участок Северного шоссе. Реконструкцию проведут на отрезке длинной около 3 метров от развязки у гипермаркета «Метро» до кольца. Сейчас на этом участке две полосы. Также проектом предусмотрено строительство моста-дублера через Качу, чтобы полностью разделить встречные потоки и увеличить пропускную способность трассы.

Начальная цена контракта – 830 млн рублей. На строительство моста через Качу власти готовы выделить еще 265 млн рублей.

Для расширения проезжей части потребуется изъятие земель Солонцовского сельсовета, Емельяновского района, Красноярска, а также одного частного собственника. Строений там нет.

Аукцион по реконструкции дороги пройдет 16 сентября. Подрядчика на строительство моста-дублера определят 4 и 11 октября. Срок окончания всех работ - до 20 сентября 2021 года, передает корреспондент Sibnovosti.ru
На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Вертолеты Росгвардии начали фиксировать нарушения ПДД на краевых трассах

Вертолеты Росгвардии начали фиксировать нарушения ПДД на краевых трассах

12 Сентября 2019 г.
Об этом водителей предупреждают информационные стенды
Новости Красноярска: План капремонта домов на 2019 год в Красноярске выполнен на 20%

План капремонта домов на 2019 год в Красноярске выполнен на 20%

11 Сентября 2019 г.
Работы не завершены на 400 объектах
Новости Красноярска: Внутренне потребление алюминия в России повышается на 100 тыс. тонн ежегодно

Внутренне потребление алюминия в России повышается на 100 тыс. тонн ежегодно

11 Сентября 2019 г.
Перед Ассоциацией стоит амбициозная цель по развитию перерабатывающей промышленности в стране
Новости Красноярска: «Отек мозга и пневмония»: красноярские эксперты рассказали об осложнениях гриппа

«Отек мозга и пневмония»: красноярские эксперты рассказали об осложнениях гриппа

11 Сентября 2019 г.
Эта болезнь опасна для жизни
Новости Красноярска: Проект СФУ «IPUniversity» назван лучшим на всероссийском конкурсе IT-проектов

Проект СФУ «IPUniversity» назван лучшим на всероссийском конкурсе IT-проектов

11 Сентября 2019 г.
Он представляет собой специализированную цифровую платформу обмена знаниями и управления авторскими правами
Новости Красноярска: Улицы Норильска завалило первым снегом

Улицы Норильска завалило первым снегом

11 Сентября 2019 г.
Такая погода считается нормальной для северных территорий
Новости компаний
10/09
Гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров обсудил с депутатом Госдумы Петром Пимашковым перспективы развития красноярской системы водоснабжения и водоотведения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске камеру впервые установили на пешеходном переходе

В Красноярске камеру впервые установили на пешеходном переходе

9 Сентября 2019 г.
Система фиксирует автомобили, которые не предоставили преимущество пешеходам
Новости Красноярска: Завтра Павла Ростовцева утвердят в должности министра спорта Красноярского края

Завтра Павла Ростовцева утвердят в должности министра спорта Красноярского края

11 Сентября 2019 г.
По данным Sibnovosti.ru, именно он возглавит спортивное ведомство
Новости Красноярска: «Зенит» продавил перенос кубкового матча с красноярским «Енисеем»

«Зенит» продавил перенос кубкового матча с красноярским «Енисеем»

11 Сентября 2019 г.
Игра состоится 24 сентября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356