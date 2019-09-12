В Красноярске расширят участок Северного шоссе

К осени 2021 года в Красноярске планируют расширить до четырех полос участок Северного шоссе. Реконструкцию проведут на отрезке длинной около 3 метров от развязки у гипермаркета «Метро» до кольца. Сейчас на этом участке две полосы. Также проектом предусмотрено строительство моста-дублера через Качу, чтобы полностью разделить встречные потоки и увеличить пропускную способность трассы.

Начальная цена контракта – 830 млн рублей. На строительство моста через Качу власти готовы выделить еще 265 млн рублей.

Для расширения проезжей части потребуется изъятие земель Солонцовского сельсовета, Емельяновского района, Красноярска, а также одного частного собственника. Строений там нет.