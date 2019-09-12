Вертолеты Росгвардии начали фиксировать нарушения ПДД на краевых трассах

Новые информационные таблички о фиксации нарушений ПДД с воздуха появились на трассах Красноярского края. Они установлены на двух участках Енисейского тракта – с 15 по 20 километр, а также с 29 по 35 километр. Кроме того, авиафиксация ведется на участке с 6 по 18 километр трассы Красноярск - Железногорск.

Нарушителей снимают вертолеты Росгвардии совместно с ГИБДД. Они выезд автомобилей на встречную полосу, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что ранее красноярские инспекторы начал проводить мониторинг федеральных трасс с помощью беспилотников. В дорожной полиции отмечают, что мера демонстрирует свою эффективность. В ГИБДД считают, что контроль с воздуха создает среди водителей «понимание неотвратимости наказания».