12 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Вертолеты Росгвардии начали фиксировать нарушения ПДД на краевых трассах

Главная Общество
Красноярск
08:40 12 Сентября 2019
общество, красноярск, трасса
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Новые информационные таблички о фиксации нарушений ПДД с воздуха появились на трассах Красноярского края. Они установлены на двух участках Енисейского тракта – с 15 по 20 километр, а также с 29 по 35 километр. Кроме того, авиафиксация ведется на участке с 6 по 18 километр трассы Красноярск - Железногорск. 

Нарушителей снимают вертолеты Росгвардии совместно с ГИБДД. Они выезд автомобилей на встречную полосу, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что ранее красноярские инспекторы начал проводить мониторинг федеральных трасс с помощью беспилотников. В дорожной полиции отмечают, что мера демонстрирует свою эффективность. В ГИБДД считают, что контроль с воздуха создает среди водителей «понимание неотвратимости наказания».

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске расширят участок Северного шоссе

В Красноярске расширят участок Северного шоссе

12 Сентября 2019 г.
Предполагается строительства моста-дублера через Качу
Новости Красноярска: План капремонта домов на 2019 год в Красноярске выполнен на 20%

План капремонта домов на 2019 год в Красноярске выполнен на 20%

11 Сентября 2019 г.
Работы не завершены на 400 объектах
Новости Красноярска: Внутренне потребление алюминия в России повышается на 100 тыс. тонн ежегодно

Внутренне потребление алюминия в России повышается на 100 тыс. тонн ежегодно

11 Сентября 2019 г.
Перед Ассоциацией стоит амбициозная цель по развитию перерабатывающей промышленности в стране
Новости Красноярска: «Отек мозга и пневмония»: красноярские эксперты рассказали об осложнениях гриппа

«Отек мозга и пневмония»: красноярские эксперты рассказали об осложнениях гриппа

11 Сентября 2019 г.
Эта болезнь опасна для жизни
Новости Красноярска: Проект СФУ «IPUniversity» назван лучшим на всероссийском конкурсе IT-проектов

Проект СФУ «IPUniversity» назван лучшим на всероссийском конкурсе IT-проектов

11 Сентября 2019 г.
Он представляет собой специализированную цифровую платформу обмена знаниями и управления авторскими правами
Новости Красноярска: Улицы Норильска завалило первым снегом

Улицы Норильска завалило первым снегом

11 Сентября 2019 г.
Такая погода считается нормальной для северных территорий
Новости компаний
10/09
Гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров обсудил с депутатом Госдумы Петром Пимашковым перспективы развития красноярской системы водоснабжения и водоотведения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Завтра Павла Ростовцева утвердят в должности министра спорта Красноярского края

Завтра Павла Ростовцева утвердят в должности министра спорта Красноярского края

11 Сентября 2019 г.
По данным Sibnovosti.ru, именно он возглавит спортивное ведомство
Новости Красноярска: В Красноярске камеру впервые установили на пешеходном переходе

В Красноярске камеру впервые установили на пешеходном переходе

9 Сентября 2019 г.
Система фиксирует автомобили, которые не предоставили преимущество пешеходам
Новости Красноярска: СМИ: Уволен глава краевого Следкома

СМИ: Уволен глава краевого Следкома

10 Сентября 2019 г.
Официального подтверждения этой информации пока нет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356