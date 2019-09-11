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Частные детсады Красноярска снизили цены

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Красноярск
19:45 11 Сентября 2019
красноярск, общество, сады
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Частные детсады Красноярска предоставят скидку родителям, которые оформили ежемесячную выплату в размере 6 тысяч рублей на ребенка за выход из очереди. В мэрии заверяют, что стоимость снизили лучшие учреждения города. По «льготной» цене горожане смогут посещать 22 детских сада. 

Чтобы посещать лучшие частные сады города на особых условияхнужно стать получателем ежемесячной выплаты в размере шести тысяч рублейуточнить в частных садах информацию о наличии свободных мест и предъявить талон получателя выплаты. Размер скидки – от 10 до 20%. 

По «льготной» цене горожане смогут посещать 22 детских сада: 

«Солнечный круг» (улЛадо Кецховели, 17АулСады, 2К); 

«Счастливое детство» (улКараульная, 82); 

«Изумрудный город» (прКомсомольский, 1еулТолстого, 21); 

«Бабушкин дом» (прКомсомольский, 22/1); 

«ТаняВаня» (улПожарского, 166; улЧитинская, 6; улЮности 24а); 

«Академия детства» (улБатурина, 38); 

«Дети будущего» (улАвиаторов, 25; улНорильская, 8Б); 

«Ладушки» (улГорького, 5; улМаерчака, 1; улМартынова, 17); 

«Азбука» (улВильского, 14; улГоденко, 3; улСудостроительная,27д); 

«Карапузики» (улЯстынскаяул. 40 лет Победы, 30Д); 

«Монтессори-центр Плешковой Шадриной» (улМате Залки, 17); 

«Папамамая!» (ул. Куйбышева, 93). 

«Неважно муниципальный ли это сад или частный наша задачасоздать единой образовательное пространствоОно сегодня измеряется не только содержанием программ и качеством услугино и ценовой политикойИ мы сейчас говорим об особой форме сертификации единовременной выплате тысяч рублей в месяц.  Именно получателям этой компенсации и предоставляется скидка», - рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Сидтикова. 

Красноярск стал одним из первых российских городовв котором родители получили возможность оформлять ежемесячную выплатуОпыт переняли в АрхангельскеПермиКировеЛипецкеСамареЯрославлеСмоленске и других городахРазмер выплат составляет от до тысяч рублейК словубольше пяти тысяч семей уже пользуются компенсацией и могут рассчитывать на скидку в частных детских садах. 

В мэрии приводят конкретные суммыв которые включены пребывание ребенка в группе полного дня с учетом образовательной программыа также четырех или пяти разовое питаниеЗа посещение сада «ТаняВаня» с учетом скидки и ежемесячной выплаты придется доплатить 5700 рублейза пребывание в «Папамамая!» - 6750 рублейв саду «Дети будущего» - 7500 рублей«Счастливое детство» - 8400 рублей. 

«За двух детей в частном саду мы платим 25 тысяч рублей. 12 тысяч получаем компенсацию. И еще пять тысяч - скидка. В итоге расходы на детский сад - всего восемь тысяч за двоих детей. Согласитесь, это не 25. Здорово, что власти не на словах, а на деле делают все, чтобы мы растили детей без огромного ущерба для семейного бюджета», - говорит многодетная мама Людмила Миляева. 

Стоит отметить, что за последнее время проблема нехватки мест в детских садах практически сошла на нет. Тоже лучше убрать Здоровую конкуренцию и альтернативу муниципальным садикам составляют частные дошкольные учреждения, которые хоть и являются для собственников бизнесом, несут в основе своей социальную функцию.   

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