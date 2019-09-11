Частные детсады Красноярска снизили цены

Частные детсады Красноярска предоставят скидку родителям, которые оформили ежемесячную выплату в размере 6 тысяч рублей на ребенка за выход из очереди. В мэрии заверяют, что стоимость снизили лучшие учреждения города. По «льготной» цене горожане смогут посещать 22 детских сада.

Чтобы посещать лучшие частные сады города на особых условиях, нужно стать получателем ежемесячной выплаты в размере шести тысяч рублей, уточнить в частных садах информацию о наличии свободных мест и предъявить талон получателя выплаты. Размер скидки – от 10 до 20%.

По «льготной» цене горожане смогут посещать 22 детских сада:

- «Солнечный круг» (ул. Ладо Кецховели, 17А; ул. Сады, 2К);

- «Счастливое детство» (ул. Караульная, 82);

- «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 1е; ул. Толстого, 21);

- «Бабушкин дом» (пр. Комсомольский, 22/1);

- «ТаняВаня» (ул. Пожарского, 166; ул. Читинская, 6; ул. Юности 24а);

- «Академия детства» (ул. Батурина, 38);

- «Дети будущего» (ул. Авиаторов, 25; ул. Норильская, 8Б);

- «Ладушки» (ул. Горького, 5; ул. Маерчака, 1; ул. Мартынова, 17);

- «Азбука» (ул. Вильского, 14; ул. Годенко, 3; ул. Судостроительная,27д);

- «Карапузики» (ул. Ястынская; ул. 40 лет Победы, 30Д);

- «Монтессори-центр Плешковой & Шадриной» (ул. Мате Залки, 17);

- «Папа, мама, я!» (ул. Куйбышева, 93).

«Неважно - муниципальный ли это сад или частный - наша задача: создать единой образовательное пространство. Оно сегодня измеряется не только содержанием программ и качеством услуги, но и ценовой политикой. И мы сейчас говорим об особой форме сертификации - единовременной выплате 6 тысяч рублей в месяц. Именно получателям этой компенсации и предоставляется скидка», - рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Сидтикова.

Красноярск стал одним из первых российских городов, в котором родители получили возможность оформлять ежемесячную выплату. Опыт переняли в Архангельске, Перми, Кирове, Липецке, Самаре, Ярославле, Смоленске и других городах. Размер выплат составляет от 2 до 6 тысяч рублей. К слову, больше пяти тысяч семей уже пользуются компенсацией и могут рассчитывать на скидку в частных детских садах.

В мэрии приводят конкретные суммы, в которые включены пребывание ребенка в группе полного дня с учетом образовательной программы, а также четырех или пяти разовое питание. За посещение сада «ТаняВаня» с учетом скидки и ежемесячной выплаты придется доплатить 5700 рублей, за пребывание в «Папа, мама, я!» - 6750 рублей, в саду «Дети будущего» - 7500 рублей, «Счастливое детство» - 8400 рублей.

«За двух детей в частном саду мы платим 25 тысяч рублей. 12 тысяч получаем компенсацию. И еще пять тысяч - скидка. В итоге расходы на детский сад - всего восемь тысяч за двоих детей. Согласитесь, это не 25. Здорово, что власти не на словах, а на деле делают все, чтобы мы растили детей без огромного ущерба для семейного бюджета», - говорит многодетная мама Людмила Миляева.

Стоит отметить, что за последнее время проблема нехватки мест в детских садах практически сошла на нет. Тоже лучше убрать Здоровую конкуренцию и альтернативу муниципальным садикам составляют частные дошкольные учреждения, которые хоть и являются для собственников бизнесом, несут в основе своей социальную функцию.