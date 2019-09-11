План капремонта домов на 2019 год в Красноярске выполнен на 20%

План капремонта домов на 2019 год в Красноярске под угрозой срыва. В ходе выездного совещания губернатора с представителями мэрии стало известно, что в краевом центре до сих пор не завершены работы на 400 объектах. План выполнен только на 20%, сообщил глава города Сергей Еремин.

«Меня откровенно не удовлетворяет ситуация в Красноярске. Нужно завершить работы по капремонту в домах, где процесс идет полным ходом, желательно в течение месяца. Ведь есть дома, где в эти дождливые дни остаются открытыми крыши. Люди возмущаются, их можно понять. Мы не имеем право оставить граждан один на один с нерадивыми подрядчиками», – отметил глава региона Александр Усс.

Губернатор призвал городские власти проявить административную волю и попрощаться с чиновниками, ответственными за срыв сроков капремонта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что в прошлом году в Красноярске должны были откапиталить 390 домов, а сделали всего 188.