Внутренне потребление алюминия в России повышается на 100 тыс. тонн ежегодно. Об этом сообщил председатель Алюминиевой ассоциации России Валентин Трищенко в интервью изданию «Алюминиевый Вестник».

«Перед Ассоциацией стоит амбициозная цель по развитию перерабатывающей промышленности в России и повышению информационной осведомленности о тех продуктах, которые выпускаются в стране, а также совершенствованию нормативно-технической базы в области стандартизации и технического регулирования. Несмотря на все экономические и политические трудности, мы неуклонно двигаемся вперед – за время существования Ассоциации рост внутреннего потребления алюминия повышался на 100 тыс. тонн ежегодно», – рассказал Валентин Трищенко.

Ассоциация производителей, поставщиков и потребителей алюминия создана в России в 2016 году, и к настоящему моменту объединяет более 110 предприятий алюминиевой отрасли. Организация курирует более 30 масштабных проектов, цель которых — расширить потребление алюминия в России, увеличить долю отечественной алюминиевой продукции на внутреннем рынке и повысить экспортный потенциал российских предприятий. Среди проектов Ассоциации – провода из алюминиевых сплавов, мосты и пролетные строения из алюминия, легкосплавные колесные диски, алюминий для вело- и мототехники и другие.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

Фото: РУСАЛ