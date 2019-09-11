11 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Внутренне потребление алюминия в России повышается на 100 тыс. тонн ежегодно

Главная Общество
Красноярск
15:36 11 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Внутренне потребление алюминия в России повышается на 100 тыс. тонн ежегодно. Об этом сообщил председатель Алюминиевой ассоциации России Валентин Трищенко в интервью изданию «Алюминиевый Вестник». 

«Перед Ассоциацией стоит амбициозная цель по развитию перерабатывающей промышленности в России и повышению информационной осведомленности о тех продуктах, которые выпускаются в стране, а также совершенствованию нормативно-технической базы в области стандартизации и технического регулирования. Несмотря на все экономические и политические трудности, мы неуклонно двигаемся вперед – за время существования Ассоциации рост внутреннего потребления алюминия повышался на 100 тыс. тонн ежегодно», – рассказал Валентин Трищенко. 

Ассоциация производителей, поставщиков и потребителей алюминия создана в России в 2016 году, и к настоящему моменту объединяет более 110 предприятий алюминиевой отрасли. Организация курирует более 30 масштабных проектов, цель которых — расширить потребление алюминия в России, увеличить долю отечественной алюминиевой продукции на внутреннем рынке и повысить экспортный потенциал российских предприятий. Среди проектов Ассоциации – провода из алюминиевых сплавов, мосты и пролетные строения из алюминия, легкосплавные колесные диски, алюминий для вело- и мототехники и другие.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

Фото: РУСАЛ

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Отек мозга и пневмония»: красноярские эксперты рассказали об осложнениях гриппа

«Отек мозга и пневмония»: красноярские эксперты рассказали об осложнениях гриппа

11 Сентября 2019 г.
Эта болезнь опасна для жизни
Новости Красноярска: Проект СФУ «IPUniversity» назван лучшим на всероссийском конкурсе IT-проектов

Проект СФУ «IPUniversity» назван лучшим на всероссийском конкурсе IT-проектов

11 Сентября 2019 г.
Он представляет собой специализированную цифровую платформу обмена знаниями и управления авторскими правами
Новости Красноярска: Улицы Норильска завалило первым снегом

Улицы Норильска завалило первым снегом

11 Сентября 2019 г.
Такая погода считается нормальной для северных территорий
Новости Красноярска: Красноярцам назвали дату включения отопления

Красноярцам назвали дату включения отопления

11 Сентября 2019 г.
Тепло начнут подавать с 13 сентября
Новости Красноярска: В Красноярске закрыт сезон летних террас у кафе

В Красноярске закрыт сезон летних террас у кафе

11 Сентября 2019 г.
Ночные температуры в краевом центре опускаются до +4…+6 градусов
Новости Красноярска: «Норникель» стал участником и партнером ВЭФ-2019

«Норникель» стал участником и партнером ВЭФ-2019

11 Сентября 2019 г.
Делегация промышленной компании приняла участие в форуме
Новости компаний
10/09
Гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров обсудил с депутатом Госдумы Петром Пимашковым перспективы развития красноярской системы водоснабжения и водоотведения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Каменке прогремели новые взрывы

В Каменке прогремели новые взрывы

6 Сентября 2019 г.
Жители решили самостоятельно эвакуироваться
Новости Красноярска: В Красноярском крае назначат нового министра спорта

В Красноярском крае назначат нового министра спорта

10 Сентября 2019 г.
Им станет депутат краевого парламента Павел Ростовцев
Новости Красноярска: Красноярцев позвали поработать на Камчатке

Красноярцев позвали поработать на Камчатке

6 Сентября 2019 г.
Платят достойно, а проживание за счет работодателя
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356