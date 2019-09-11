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«Отек мозга и пневмония»: красноярские эксперты рассказали об осложнениях гриппа

Главная Общество
Красноярск
11:20 11 Сентября 2019
общество, красноярск, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники красноярского управления Роспотребнадзора рассказали, с какими осложнениями могут столкнуться люди, заболевшие гриппом. Это единственная острая респиранторная вирусная инфекция, влекущая серьезные последствия: нарушение работы организма, проблемы с сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системами. По данным экспертов, осложнения после гриппа проявляются не сразу, а тогда, когда человек уже забыл о перенесенной инфекции. 

«По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире гриппом и ОРВИ заболевает до 500 млн человек, от осложнений заболевания умирают около 2 млн человек», — рассказали в ведомстве. 

Заразиться гриппом можно от человека с бессимптомной формой заболевания. Эти люди чаще всего переносят инфекцию «на ногах», игнорируя походы к врачам. В группе риска находятся дети и люди старше 60 лет. 

Эксперты уверяют, что некоторые осложнения способны привести к смерти. 

«Наиболее опасное и частое осложнение – это пневмония. Еще одним смертельно опасным осложнением гриппа считается острый респираторный дистресс-синдром, заключающийся в нарушении барьерной функции легочной ткани. На фоне данного осложнения возникает серьезнейшая дыхательная недостаточность, нередко несовместимая с жизнью», — пояснили в Роспотребнадзоре. 

После гриппа люди могут получить отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит, сепсис, а также отек мозга. 

Единственный способ защититься от гриппа — поставить вакцину. Прививку необходимо сделать в период с сентября по ноябрь. 

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