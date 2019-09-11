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Проект СФУ «IPUniversity» назван лучшим на всероссийском конкурсе IT-проектов

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Красноярск
10:32 11 Сентября 2019
общество, красноярск, проект, вуз
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Проект Сибирского федерального университета «Цифровая платформа обмена знаниями и управления авторскими правами IPUniversity» стал победителем в номинации «Лучший инновационный проект» во всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT.2019». Награждение пройдет в Белгороде 12–13 сентября 2019 года.

«ПРОФ-IT» — это первый в России форум, который объединяет в себе опыт и знания в области региональной информатизации. Он проводится Экспертным центром электронного государства с 2013 года. За 6 лет проведения в конкурсе приняло участие 829 решений из 64 регионов страны.

Проект СФУ «IPUniversity» представляет собой специализированную цифровую платформу обмена знаниями и управления авторскими правами, работающая на основе технологии распределенного реестра (блокчейн). Она позволяет оперативно и надежно регистрировать цифровые объекты авторского права в распределенном реестре и управлять правами на объекты, заключая мгновенные договоры на основе смарт-контрактов. Проект призван способствовать формированию новых подходов к управлению цифровыми объектами авторского права, повышению прозрачности, скорости и результативности работы ученых.

«Эта номинация — результат большой работы межинститутского коллектива Сибирского федерального университета. Сегодня мы видим приложение проекта IPUniversity во многих сферах. Во-первых, этот проект интересен крупным университетам, и в частности Ассоциации ведущих университетов России. Во-вторых, мы можем внедрить эту платформу в федеральных научно-образовательных центрах, чтобы она стала базой по обмену интеллектуальной собственностью. И в-третьих, платформа могла бы быть интегрирована в «Енисейскую Сибирь» и направлена на решение региональных задач», — сказал руководитель проекта «Цифровая платформа обмена знаниями и управления авторскими правами IPUniversity» Руслан Барышев.

По материалам пресс-службы СФУ

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