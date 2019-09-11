Улицы Норильска завалило первым снегом

В Норильске выпал первый снег. Местные жители опубликовали фотографии заснеженных улиц в социальных сетях.

В среду, 11 сентября, температура воздуха в Норильске опустилась до 0 градусов — с каждым днем в городе будет все холоднее. В конце недели синоптики прогнозируют до - 4 градусов днем и до - 6 градусов ночью.

Такая погода не считается аномальной для северной территории Красноярского края — климатическая зима там наступает гораздо раньше календарной. Например, в прошлом году снег в Норильске выпал в разгар лета — но даже этот факт не удивил местных жителей. Они давно привыкли к таким «капризам» природы.

Фото: Instagram