Красноярцам назвали дату включения отопления

Глава города Сергей Еремин подписал постановление о начале отопительного сезона в Красноярске. Тепло начнут подавать с 13 сентября, говорится в документе.

«Учитывая падение температуры в помещениях детских садов, школ, социальных и образовательных учреждений, а также постепенный рост количества обращений от горожан в службу 005 и прогноз синоптиков, мэр Сергей Еремин решил не дожидаться установления нормативных температур наружного воздуха и начать отопительный сезон раньше», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

В пятницу теплоисточники начнут готовить к запуску, в этот же день откроют задвижки. Сначала тепло поступит в социальные учреждения – больницы, детские сады и школы. Батареи в каждой квартире города должны стать горячими к 25 сентября, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Если этого не произойдет, следует обратиться в службу 005.

Отметим, что с 23 сентября в районных администрациях начнут работать «горячие линии» по вопросам отопления.