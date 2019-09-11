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Красноярцам назвали дату включения отопления

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Красноярск
09:45 11 Сентября 2019
общество, красноярск, теплоснабжение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава города Сергей Еремин подписал постановление о начале отопительного сезона в Красноярске. Тепло начнут подавать с 13 сентября, говорится в документе. 

«Учитывая падение температуры в помещениях детских садов, школ, социальных и образовательных учреждений, а также постепенный рост количества обращений от горожан в службу 005 и прогноз синоптиков, мэр Сергей Еремин решил не дожидаться установления нормативных температур наружного воздуха и начать отопительный сезон раньше», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

В пятницу теплоисточники начнут готовить к запуску, в этот же день откроют задвижки. Сначала тепло поступит в социальные учреждения – больницы, детские сады и школы. Батареи в каждой квартире города должны стать горячими к 25 сентября, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Если этого не произойдет, следует обратиться в службу 005. 

Отметим, что с 23 сентября в районных администрациях начнут работать «горячие линии» по вопросам отопления. 

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