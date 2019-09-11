«Норникель» стал участником и партнером ВЭФ-2019

Представители компании «Норникель» приняли участие в работе площадок Восточного экономического форума 2019, который прошел во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

Так, статс-секретарь — вице-президент компании Дмитрий Пристансков поделился перспективными проектами «Норникеля», а также высказал ряд предложений по эффективному использованию ресурсов Арктики и Дальнего Востока.

Повестка форума была насыщенной. Делегация «Норникеля» на одной из площадок встретилась с министров природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Спикеры обсуждали ряд важных тем: вопросы взаимодействия и стимулирования проведения геологоразведочных работ, планы промышленной компании по добыче твердых полезных ископаемых и участию в реализации национального проекта «Экология». По словам Дмитрия Пристанскова, «Норникель» намерен направить большой объем инвестиций в модернизацию производства — только на реализацию масштабного «Северного проекта» планируется выделить 2,5 млрд долларов.

Кроме того, у промышленников большие планы по работе на горных объектах в Норильском районе и месторождениях металлов платиновой группы «Арктик Палладий».

Участники саммита большое внимание уделили ресурсной базе Дальнего Востока и Арктики — эксперты уверены, что именно эти территории способны укрепить позиции всей страны как энергетической и минерально-сырьевой державы. Этот вопрос остается особенно актуальным в условиях падающей добычи полезных ископаемых. Основная задача для власти в этом контексте — поддержать и улучшить законодательную базу.

Так, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов предложил ввести повышенный коэффициент в размере 3,5% по налогу на прибыль для расходов на геологоразведку в Арктике.

Таким образом, у промышленных компаний появятся дополнительные средства, которые можно направить на геологоразведку. Например, «Норникель» сможет выделить на эти цели до 2 млрд в год.

«Крупным инвесторам важны прозрачные и понятные правила игры. Создавая точки роста в Арктике, хотелось бы иметь возможность просчитывать свои решения на длительную перспективу и быть уверенными, что до финиша проекта не будет резких изменений в налоговой законодательной базе и увеличений фискальной нагрузки. В этой связи законодательное обеспечение развития Арктики является актуальным вопросом для долгосрочного, стратегического развития данной территории», — отметил Пристансков.

Еще одним важным вопросом, который обсуждался на ВЭФ-2019, стал механизм противодействии коррупции в деловом сегменте. Крупные компании, в том числе «Норникель», делились опытом проведения антикоррупционных мероприятий.

«Мы особо контролируем бизнес-процессы, где высока вероятность совершения коррупционных правонарушений. Это такие направления как: закупочная деятельность, взаимодействие с контрагентами, участие в благотворительной деятельности, спонсорство», — рассказал Дмитрий Пристансков в ходе дискуссии.

Добавим, что делегация «Норникеля» также приняла участие в торжественной церемонии закладки памятной капсулы Центра ледовых видов спорта, который построят во Владивостоке для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2022 года. Компания поддерживает этот вид спорта этот вид спорта, она выступила партнером международного турнира по керлингу среди смешанных пар «WCT Pacific Ocean Cup 2019».

По материалам компании «Норникель»