«Норникель» стал участником и партнером ВЭФ-2019

Представители компании «Норникель» приняли участие в работе площадок Восточного экономического форума 2019, который прошел во Владивостоке с 4 по 6 сентября.
Так, статс-секретарь — вице-президент компании Дмитрий Пристансков поделился перспективными проектами «Норникеля», а также высказал ряд предложений по эффективному использованию ресурсов Арктики и Дальнего Востока.
Повестка форума была насыщенной. Делегация «Норникеля» на одной из площадок встретилась с министров природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Спикеры обсуждали ряд важных тем: вопросы взаимодействия и стимулирования проведения геологоразведочных работ, планы промышленной компании по добыче твердых полезных ископаемых и участию в реализации национального проекта «Экология». По словам Дмитрия Пристанскова, «Норникель» намерен направить большой объем инвестиций в модернизацию производства — только на реализацию масштабного «Северного проекта» планируется выделить 2,5 млрд долларов.
Кроме того, у промышленников большие планы по работе на горных объектах в Норильском районе и месторождениях металлов платиновой группы «Арктик Палладий».
Участники саммита большое внимание уделили ресурсной базе Дальнего Востока и Арктики — эксперты уверены, что именно эти территории способны укрепить позиции всей страны как энергетической и минерально-сырьевой державы. Этот вопрос остается особенно актуальным в условиях падающей добычи полезных ископаемых. Основная задача для власти в этом контексте — поддержать и улучшить законодательную базу.
Так, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов предложил ввести повышенный коэффициент в размере 3,5% по налогу на прибыль для расходов на геологоразведку в Арктике.
Таким образом, у промышленных компаний появятся дополнительные средства, которые можно направить на геологоразведку. Например, «Норникель» сможет выделить на эти цели до 2 млрд в год.
«Крупным инвесторам важны прозрачные и понятные правила игры. Создавая точки роста в Арктике, хотелось бы иметь возможность просчитывать свои решения на длительную перспективу и быть уверенными, что до финиша проекта не будет резких изменений в налоговой законодательной базе и увеличений фискальной нагрузки. В этой связи законодательное обеспечение развития Арктики является актуальным вопросом для долгосрочного, стратегического развития данной территории», — отметил Пристансков.
Еще одним важным вопросом, который обсуждался на ВЭФ-2019, стал механизм противодействии коррупции в деловом сегменте. Крупные компании, в том числе «Норникель», делились опытом проведения антикоррупционных мероприятий.
«Мы особо контролируем бизнес-процессы, где высока вероятность совершения коррупционных правонарушений. Это такие направления как: закупочная деятельность, взаимодействие с контрагентами, участие в благотворительной деятельности, спонсорство», — рассказал Дмитрий Пристансков в ходе дискуссии.
Добавим, что делегация «Норникеля» также приняла участие в торжественной церемонии закладки памятной капсулы Центра ледовых видов спорта, который построят во Владивостоке для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2022 года. Компания поддерживает этот вид спорта этот вид спорта, она выступила партнером международного турнира по керлингу среди смешанных пар «WCT Pacific Ocean Cup 2019».