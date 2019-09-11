В Красноярске закрыт сезон летних террас у кафе

Красноярские кафе и рестораны закрывают летние террасы до следующего года в связи с резким похолоданием. Ночные температуры в краевом центре опускаются до +4…+6 градусов, а к выходным обещают похолодание до 0.

Дневные температуры, по прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни также опустятся до +8 градусов. Лишь некоторые заведения продолжают работать в таких условиях, обогревая уличную зону с помощью специальных каминов.