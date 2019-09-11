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В Красноярске закрыт сезон летних террас у кафе

Главная Общество
Красноярск
09:10 11 Сентября 2019
общество, красноярск, кафе
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские кафе и рестораны закрывают летние террасы до следующего года в связи с резким похолоданием. Ночные температуры в краевом центре опускаются до +4…+6 градусов, а к выходным обещают похолодание до 0.

Дневные температуры, по прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни также опустятся до +8 градусов. Лишь некоторые заведения продолжают работать в таких условиях, обогревая уличную зону с помощью специальных каминов. 

«Официально мы еще не закрыли летку. У нас стоят четыре обогревающие камеры по периметру. Но сегодня все равно холодно, меньше +15 градусов, поэтому мы не пускали туда гостей. Мы также не можем обещать, что летка будет и завтра работать — все зависит от погоды», - рассказала в интервью радиостанции «Красноярск-Главный» администратор ресторана «Баран и Бисер». 

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