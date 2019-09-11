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На входе в парк «Гремячая грива» в Красноярске появилась объемная карта местности

Главная Общество
Красноярск
08:54 11 Сентября 2019
красноярск, общество, парк
Автор: Sibnovosti.ru
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На остановке «Академия биатлона» в Красноярске, у входа в эко-парк «Гремячая грива», установлена объемная деревянная карта местности. На стенде наглядно представлены перепады высот, рельеф, а также прогулочные и туристические маршруты, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на соцсети объединения «Красноярский хайкинг».

На ЗD-карте изображена территория от СФУ до Собакиной речки. Макет изготовлен из фанеры с лаковым покрытием.

«В связи с установкой объемной карты района «Гремячая Грива», 11 сентября проводим прогулку для всех желающих. Полюбуемся новой картой и отправимся в небольшой поход на вершину Второй Сопки. Продолжительность — 1,5 часа», - сообщили активисты.

Прогулка начнется в среду, 11 сентября, в 19:00 с остановки «Академия Биатлона».

Фото: vk.com/krashiking

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