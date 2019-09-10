СМИ: Уволен глава краевого Следкома

Газета «Коммерсантъ» опубликовала информацию о том, что президент России Владимир Путин освободил от должностей 30 генералов и полковников — все они занимали руководящие посты в правоохранительных органах.

Как пишут СМИ со ссылкой на собственные источники, в отставку также отправили главного красноярского следователя Андрея Потапова. Он возглавил ведомство в июле прошлого года. Официально информацию об увольнении генерал-майора юстиции не подтверждают.

Журналисты не исключают, что отставка носит процессуальный характер — она связана с переходом главного следователя на новую, еще более высокую должность. Так, на сайте следственного управления указано, что приказом председателя СК РФ от 13 августа 2019 года Андрей Потапов назначен и.о. главы ведомства по Красноярскому краю и республике Хакасия.

«Потапов Андрей Евгеньевич назначен исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия», — говорится в сообщении.

Фото: Следственный комитет по республике Тыва