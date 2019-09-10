10 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске ожидается затяжной дождь

Главная Общество
Красноярск
13:40 10 Сентября 2019
дождь, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Дождь в Красноярске будет лить несколько дней. По прогнозам синоптиков, осадки задержатся в краевом центре до конца недели. Сотрудники ГИБДД предупредили автомобилистов о сложной обстановке на дорогах. 

«На ближайшие дни прогнозируется изменение погодных условий с выпадением осадков в виде затяжного дождя. Во время ливня видимость на дороге снижается, асфальт становится мокрым, что приводит к ухудшению сцепления шин с дорожным покрытием», — пояснили в ГИБДД. 

Водителям рекомендуют не превышать скорость на дорогах, а также отказаться от резких маневров. Перед поездками на дальние расстояния автомобилистам следует проверить исправность световых приборов и стеклоочистителей. Пешеходам советуют использовать светоотражающие элементы на одежде. 

Напомним, ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на сентябрь. Первый месяц осени будет переменчивым. 

Фото: ГИБДД

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Более 200 домов в Советском районе останутся без холодной воды

Более 200 домов в Советском районе останутся без холодной воды

10 Сентября 2019 г.
На магистральном водопроводе проводятся ремонтные работы
Новости Красноярска: Общегородской субботник в Красноярске пройдет 14 сентября

Общегородской субботник в Красноярске пройдет 14 сентября

10 Сентября 2019 г.
В этот же день состоится акция «Дни Енисея»
Новости Красноярска: Из Красноярска закрываются прямые вылеты в Тунис

Из Красноярска закрываются прямые вылеты в Тунис

10 Сентября 2019 г.
Крайний чартерный рейс — 27 сентября
Новости Красноярска: Красноярские ярмарки сделали чистыми

Красноярские ярмарки сделали чистыми

10 Сентября 2019 г.
За чистотой на продовольственном фестивале Октябрьского района проследил левобережный оператор
Новости Красноярска: В красноярских магазинах нашли опасный творог

В красноярских магазинах нашли опасный творог

10 Сентября 2019 г.
Только два образца творожных изделий из проверенных девяти соответствовали требованиям
Новости Красноярска: Краевое предприятие закупило племенных коров из Чехии для разведения

Краевое предприятие закупило племенных коров из Чехии для разведения

10 Сентября 2019 г.
Животных доставили в Красноярский край
Новости компаний
10/09
Гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров обсудил с депутатом Госдумы Петром Пимашковым перспективы развития красноярской системы водоснабжения и водоотведения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Ирбейском районе бесследно пропал четырехлетний мальчик

В Ирбейском районе бесследно пропал четырехлетний мальчик

6 Сентября 2019 г.
Его разыскивают более 300 человек
Новости Красноярска: Спасатели нашли пропавшего в лесу Ирбейского района ребенка

Спасатели нашли пропавшего в лесу Ирбейского района ребенка

6 Сентября 2019 г.
Мальчик находился в километре от поселка
Новости Красноярска: Красноярские синоптики рассказали о погоде в сентябре

Красноярские синоптики рассказали о погоде в сентябре

5 Сентября 2019 г.
Серьезного похолодания не ожидается
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356