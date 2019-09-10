В Красноярске ожидается затяжной дождь

Дождь в Красноярске будет лить несколько дней. По прогнозам синоптиков, осадки задержатся в краевом центре до конца недели. Сотрудники ГИБДД предупредили автомобилистов о сложной обстановке на дорогах.

«На ближайшие дни прогнозируется изменение погодных условий с выпадением осадков в виде затяжного дождя. Во время ливня видимость на дороге снижается, асфальт становится мокрым, что приводит к ухудшению сцепления шин с дорожным покрытием», — пояснили в ГИБДД.

Водителям рекомендуют не превышать скорость на дорогах, а также отказаться от резких маневров. Перед поездками на дальние расстояния автомобилистам следует проверить исправность световых приборов и стеклоочистителей. Пешеходам советуют использовать светоотражающие элементы на одежде.

Напомним, ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на сентябрь. Первый месяц осени будет переменчивым.

Фото: ГИБДД