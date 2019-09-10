Более 200 домов в Советском районе останутся без холодной воды

Дома Советского района Красноярска на сутки останутся без холодной воды — водоснабжение остановят 11 сентября с 00:00 до 24:00, предупредили в КрасКоме.

«Для замены аварийной задвижки на магистральном водопроводе диаметром 800 мм на пр. Комсомольский, 2 завтра, 11 сентября с 00:00 часов до 24:00 часов будет приостановлена подача холодной воды», — говорится в сообщении.

Воды не будет по следующим адресам: