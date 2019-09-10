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Более 200 домов в Советском районе останутся без холодной воды

Главная Общество
Красноярск
12:50 10 Сентября 2019
общество, красноярск, город
Автор: Sibnovosti.ru
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Дома Советского района Красноярска на сутки останутся без холодной воды — водоснабжение остановят 11 сентября с 00:00 до 24:00, предупредили в КрасКоме. 

«Для замены аварийной задвижки на магистральном водопроводе диаметром 800 мм на пр. Комсомольский, 2 завтра, 11 сентября с 00:00 часов до 24:00 часов будет приостановлена подача холодной воды», — говорится в сообщении. 

Воды не будет по следующим адресам: 

  • ул. Светлогорская, 2И, 2Л, 3, 5, 7, 9, 11, 11А.

  • ул. Ястынская, 1, 1Г, 1/1, 2, 2А, 2Д, 2Г, 2Ж, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Г, 7, 8, 9, 9А, 9Д, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А,13, 14, 14А, 15, 15А, 16,17, 17А, 18,19, 19А, 19Д, 22, 21, 23, 23 ст.8, ст.10, 23/1, 2, 3, 29, 31, 33, 37, 45, 47Г, 47/21.

  • ул. Мате Залки, 1, 2, 2А, 2Д, 3, 3А, 5, 4, 4Г, 4А, 6; 6Ж, 6А, 7, 8, 9, 10Г, 11, 11А, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18,19, 21, 29, 33, 33А, 31, 37, 39, 41.

  • ул. Воронова,12А, 12Б, 12В, 12Г, 12Д, 12К, 14,14/2,14Б, 14В, 14/3,14/4, 14/5, 14/6, 14/5А, 14И, 16, 16Б, 16В, 16Г, 16Д ,18,18А, 18Б, 18В, 18Д, 18Г, 16Ж, 24, 26, 20.

  • ул. Рокосовского, 20, 20Г,  20А,  24А, 24, 24Б, 22, 18, 26, 26/1, 26/2.

  • ул. Кардачинская,24.

  • ул. Гайдашовка, 1Д, 2А, 3/1, 4, 5 стр.1, 7, 7/1, 8, 8Ж,18, 24, 30,32.

  • ул. Космонавтов, 8, 17, 17А, 17Г, 25, 27.

  • ул. Полигонная, 4, 4 стр.1, 6, 7, 8 и все строения, 8/1, 8А, 8В, 8Г, 10, 10к, 11, 11Д, 15, 32.

  • пр. Связистов,15, 19, 33, 30, 22.

  • Коттеджный поселок: ул. Харламова; Матвеева; Беляева; Бегичева.

  • ул. Шумяцкого, 1, 2, 2А, 2Д, 2Г, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 7Г, 7Д, 8, 8А, 10, 11.

  • ул. 9 Мая, 2, 2А, 2Г, 2Д, 4, 4Д, 4Г 5, 6, 8, 7, 10,10Д, 15,15А, 17, 17/1, 17Д,19, 19А, 21, 21А, 23, 23Б, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 35А, 37.

  • пр. Комсомольский, 2, 4, 6, 8, 10, 18, 22, 22/1, 22/2.

  • С. Шоссе,17Д, 17Д стр.14, 17К, 18, 19, 19Б, 21, 23, 23Д, 24.

  • все здания на улицах: Башиловская, Технологическая, Пограничников и Кразовская. 

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