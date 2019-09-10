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Общегородской субботник в Красноярске пройдет 14 сентября

Главная Общество
Красноярск
12:30 10 Сентября 2019
общество, красноярск, уборка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В предстоящую субботу, 14 сентября, красноярцы выйдут на общегородскую уборку. Субботник начнется в 9:00 при любой погоде. Организованно в нем участвуют волонтеры, работники предприятий и организаций, а обычные горожане наводят порядок в своих дворах. 
Также 14 сентября состоится ежегодная акция «Дни Енисея» - активисты будут убираться на берегах рек в Красноярске.

«Общегородской осенний субботник – только часть большой уборки города. С августа Красноярск приводят в порядок в рамках традиционного осеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь». Двухмесячники в Красноярске проходят ежегодно – весной и осенью. Главная цель осеннего – подготовить город к зиме – убрать опавшие листья, траву и мусор, подготовить к холодам парки, скверы, объекты внешнего благоустройства», — рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства. 

В мэрии отметили, что ежегодно в осеннем субботнике участвуют около ста тысяч красноярцев, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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