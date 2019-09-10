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Красноярские ярмарки сделали чистыми

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Красноярск
11:50 10 Сентября 2019
ярмарка, мусор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Почти тонну отходов вывез левобережный оператор по обращению с ТКО за три дня продовольственного фестиваля в сквере «Серебряный» Октябрьского района. На весь период проведения ярмарки компания бесплатно предоставила контейнеры под обычные отходы и под сбор пластика.

«Мы уже не первый раз помогаем Октябрьскому району обеспечивать чистоту на различных мероприятиях, и этот фестиваль не стал исключением. К нам обратились представители районной администрации, попросили установить дополнительно баки и организовать вывоз мусора, –  рассказывает Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании». – Сквер «Серебряный» достаточно популярное место отдыха у жителей района, а в периоды продовольственных ярмарок сюда едут горожане со всего Красноярска, поэтому мы сразу отозвались на просьбу, предоставили три евробака и обеспечили ежедневный вывоз отходов».

Пластиковых отходов, в отличие от обычных твердых коммунальных набралось немного, порядка 100 килограммов, – все они отправятся во вторичную переработку. А остальной мусор был вывезен на лицензированный полигон.

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