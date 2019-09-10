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Из Красноярска закрываются прямые вылеты в Тунис

Главная Общество
Красноярск
12:07 10 Сентября 2019
общество, красноярск, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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27 сентября из красноярского аэропорта отправится крайний рейс в Тунис — туристический сезон в стране Северной Африки заканчивается, поэтому туроператоры прекращают чартерную программу до мая 2020 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

На замену летним направлениям из Красноярска открываются рейсы на ГОА (Индия) — первый полет запланирован на 28 октября. Кроме того, туристы смогут напрямую улететь на отдых в ОАЭ — чартерную программу запустят в октябре. Во второй осенний месяц для путешественников еще открыта Турция — чартеры туда летают до 27 октября. 

Отметим, что круглогодично из Красноярска можно улететь на о. Хайнань и другие провинции Китая, в Таиланд и во Вьетнам.

Красноярский аэропорт переходит на зимнее расписание с 28 октября — оно будет актуально до 24 марта. 

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