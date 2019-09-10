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В красноярских магазинах нашли опасный творог

Главная Общество
Красноярск
11:17 10 Сентября 2019
общество, красноярск, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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Эксперты красноярского центра стандартизации и метрологии проверили творог — из девяти образцов только два соответствовали всем требованиям. 

Специалисты закупили в красноярских магазинах девять пачек творога. Производители молочной продукции базировались в Красноярском и Алтайском краях, а также в Калининградской, Тульской, Новосибирской областях и Чувашской республике. 

«По результатам исследований, семь образцов продукции из девяти не соответствуют требованиям нормативно-правовой, нормативной документации и информации, указанной на маркировке потребительской тары. Большая часть не соответствует как по микробиологическим, так и по физико-химическим показателям», — говорится в сообщении ЦСМ. 

Два образца полностью подтвердили свое качество — это творог марки «Алтайская буренка» (Алтайский край) и творожные сырки со вкусом ванили от торговой марки «Чудо» (г. Новосибирск).

Эксперты выяснили, что творог «Свежее завтра» (Калининградская область) и творог «Рассыпчатый» торговой марки «Президент» (Тульская область) содержат заниженное количество молочнокислых микроорганизмов — при норме не менее 1000000 КОЕ/г, фактически до 10 КОЕ/г.

В сырках творожных от торговой марки «Лукоморье», произведенные в Тульской области, нашли заниженное содержание жира. 

Образцы от торговых марок «Дивный край» (Красноярский край), «Снеда» (Чувашская республика), «365 дней» (Алтайский край) и «Снеговичок» (Новосибирская область) содержат заниженную долю белка. 

Бактерии кишечной палочки лаборанты обнаружили в твороге от ООО «Березовский молзавод», еще в пяти образцах — повышенное содержание дрожжей. 

Отметим, что некачественная молочная продукция может привести к сильному пищевому отравлению.

Фото: ЦСМ

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