В красноярских магазинах нашли опасный творог

Эксперты красноярского центра стандартизации и метрологии проверили творог — из девяти образцов только два соответствовали всем требованиям.

Специалисты закупили в красноярских магазинах девять пачек творога. Производители молочной продукции базировались в Красноярском и Алтайском краях, а также в Калининградской, Тульской, Новосибирской областях и Чувашской республике.

«По результатам исследований, семь образцов продукции из девяти не соответствуют требованиям нормативно-правовой, нормативной документации и информации, указанной на маркировке потребительской тары. Большая часть не соответствует как по микробиологическим, так и по физико-химическим показателям», — говорится в сообщении ЦСМ.

Два образца полностью подтвердили свое качество — это творог марки «Алтайская буренка» (Алтайский край) и творожные сырки со вкусом ванили от торговой марки «Чудо» (г. Новосибирск).

Эксперты выяснили, что творог «Свежее завтра» (Калининградская область) и творог «Рассыпчатый» торговой марки «Президент» (Тульская область) содержат заниженное количество молочнокислых микроорганизмов — при норме не менее 1000000 КОЕ/г, фактически до 10 КОЕ/г.

В сырках творожных от торговой марки «Лукоморье», произведенные в Тульской области, нашли заниженное содержание жира.

Образцы от торговых марок «Дивный край» (Красноярский край), «Снеда» (Чувашская республика), «365 дней» (Алтайский край) и «Снеговичок» (Новосибирская область) содержат заниженную долю белка.

Бактерии кишечной палочки лаборанты обнаружили в твороге от ООО «Березовский молзавод», еще в пяти образцах — повышенное содержание дрожжей.

Отметим, что некачественная молочная продукция может привести к сильному пищевому отравлению.

Фото: ЦСМ