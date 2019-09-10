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Краевое предприятие закупило племенных коров из Чехии для разведения

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Красноярск
10:41 10 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевое предприятие «Сибирь-1» закупило партию племенного крупного рогатого скота из Чехии. На фурах 214 коров были доставлены в Шушенский район для дальнейшего разведения, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора. Все животные уже прошли ветеринарный осмотр. 

«По результатам осмотра и ветеринарного оформления племенной скот помещен в специально подготовленное помещение на карантин, в ходе которого под контролем управления Россельхознадзора и службы по ветеринарному надзору Красноярского края будут проведены все необходимые диагностические и профилактические мероприятия предусмотренные требованиями действующего законодательства», — сообщили в ведомстве.

До конца года в Шушенский район будут доставлены еще 400 коров из Чехии. По информации из открытых источников, ЗАО «Сибирь-1» занимается производством молока. Объем производства в 2018 году превысил 11 тысяч тонн.

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