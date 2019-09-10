В Красноярске обезопасили 14 аварийных участков дорог

В Красноярске завершены работы по оптимизации дорожного движения. Безопаснее стали 14 участков городских магистралей, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе администрации.

К устранению мест концентрации аварий специалисты подошли комплексно: были установлены светофоры, дорожные знаки, нанесена разметка, обустроены безопасные подходы к остановкам и пешеходным переходам. Работы выполнены на улицах Лесопарковая, 9 Мая, Киренского, Декабристов, Ладо Кецховели, пр. Свободный, ул. Ломоносова, 8, Вильского, 3, Калинина, Лесная, Попова, а также на перекрестках ул. Маерчака — ул. Республики, ул. Республики — ул. Охраны труда, ул. Чернышева — ул. Словцова.

«По ул. Лесопарковая была установлены 32 новых светофора и 11 дорожных знаков, нанесена разметка. На ул. 9 Мая также появились 46 новых светофоров, 56 новых дорожных знаков, по ГОСТам обустроены остановки общественного транспорта, на тротуарах уложен 81 погонный метр асфальто-бетонного покрытия. Больше всего тротуаров обустроили на улице Калинина, всего в этом году здесь было уложено 265 погонных метров асфальта. Новая разметка появилась на ул. Киренского, ул. Калинина, ул. Чернышева, ул. Вильского и ул. Ломоносова», — сообщил руководитель МКУ «УДИБ» Евгений Петрюк.

Отметим, что в этом году на улицах Красноярска установлено 209 новых светофоров с антибликовыми табло.