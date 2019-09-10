В Красноярском крае стабилизировалась ситуация с лесными пожарами

Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае стабилизировалась — федеральный штаб поручил региональному министерству лесного хозяйства поэтапно выводить формирования, которые привлекались для борьбы со стихией. Об этом говорится на сайте Минприроды РФ. Тем не менее, власти не должны снижать активных действий по мониторингу пожароопасной обстановки.

«Также региональному министерству необходимо обеспечить межведомственной взаимодействие с главами муниципальных образований, с региональными подразделениями МЧС России, МВД России по выявлению виновников возникновения лесных пожаров», — говорится в сообщении.

По данным Авиалесоохраны, на удаленных территориях края горит 12 тысяч га, за очагами круглосуточно ведется наблюдения. За прошедшие сутки сотрудникам МЧС удалось потушить шесть лесных пожаров в Тасеевском и Эвенкийском районах на общей площади более 76 тысяч га.

Напомним, в разгар сезона площадь пожаров в Красноярском крае превышала 1 млн га. В тушении участвовала техника Минобороны — с пожарами активно боролись весь август.