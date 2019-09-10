В Красноярске к отоплению подключено первое учреждение здравоохранения

Подготовка к отопительному сезону завершается в Красноярске. Ресурсоснабжающие и жилищные организации готовы организовать подачу тепла в квартиры горожан в любой момент, заверили корреспондента Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации. Однако по закону это произойдет только тогда, когда среднесуточная температура в городе будет держаться ниже +8 градусов в течение пяти дней. Пока такого похолодания синоптики не прогнозируют.

«На сегодняшний день диспетчеры службы 005 не зафиксировали увеличения количества жалоб от горожан на холод в квартирах. В службу сейчас поступают лишь единичные звонки такого характера. А некоторые горожане даже наоборот сообщают о том, что в квартирах жарко», — отметили в мэрии.

Между тем, досрочно отопительный сезон может стартовать в детских садах, школах и больницах. Для этого руководство учреждений должно направить заявку ресурсникам. Например, перинатальный центр Красноярска уже подключен к отоплению.

Добавим, что в прошлые годы отопительный сезон в Красноярске начинался во второй половине сентября.