10 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров обсудил с депутатом Госдумы Петром Пимашковым перспективы развития красноярской системы водоснабжения и водоотведения

Главная Общество
Красноярск
08:51 10 Сентября 2019
красноярск, общество, работа
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«На сегодняшний день возникла острая необходимость реконструкции левобережных очистных сооружений. Важно усовершенствовать систему очистки и использовать УФ обеззараживание. Это позволит очистить сточные воды от бактерий и вирусов, что позволит улучшить экологическую обстановку в реке Енисей», - написал Петр Пимашков на своей странице в facebook. 

Он также отметил, что в Березовском районе, благодаря слаженным действиям «КрасКома» и «Центра развития коммунального комплекса» (ЦРКК), проведены мероприятия, направленные на повышение качества поставляемой холодной воды. Кроме того Петр Пимашков обратил внимание на проблемы Емельяновского района, поселка Песчанка:

«В поселке Элита 8 тысяч человек пьют некачественную воду. Своего водозабора там нет, и вода поступает в накопительную емкость из частной скважины. Компания «КрасКом» готова построить в поселке водопровод и насосную станцию, но для строительства необходимо получить план развития района, иначе невозможно рассчитать необходимые диаметры труб и другие мощности».

В беседе парламентарий обратил внимание и на проблемы Красноярска:

«До сих пор в городе есть только одна сливная станция, находится она на правом берегу. Порядка 1 млн кубов в год сливается несанкционированно. В плане территориального развития города Красноярска и схеме водоснабжения, водоотведения до 2033 года не предусмотрено строительство сливных станций. Нужна законодательная инициатива для того, чтобы включить их в генеральный план».

По итогам рабочей встречи Олегу Гончерову и Петру Пимашкову удалось наметить конкретные мероприятия, к реализации которых компания «КрасКом» приступит в ближайшее время.

«Я благодарен Петру Ивановичу за его принципиальную позицию по отношению к системе жизнеобеспечения Красноярска, к здоровью горожан и жителей близлежащих территорий. Мы обсудили с ним проблемы водоснабжения, водоотведения города Красноярска, прилегающих территорий Березовского, Емельяновского районов. Он определили себе приоритеты в этих направлениях, и я уверен, что вместе в ближайшее время мы уже приступим к решению намеченных мероприятий в отношении пос. Элита, в отношении пос. Емельяново. В Березовке уже сегодня совместными усилиями с «ЦРКК» мы достигаем определенных результатов по качеству водоснабжения населения. Петр Иванович очень глубоко погружен в тематику происходящего. Поэтому все мероприятия на контроле, будем работать», — прокомментировал Олег Гончеров. 

Фото: КрасКом

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Краевое предприятие закупило племенных коров из Чехии для разведения

Краевое предприятие закупило племенных коров из Чехии для разведения

10 Сентября 2019 г.
Животных доставили в Красноярский край
Новости Красноярска: В Красноярске обезопасили 14 аварийных участков дорог

В Красноярске обезопасили 14 аварийных участков дорог

10 Сентября 2019 г.
Работы проводились в рамках оптимизации дорожного движения
Новости Красноярска: В Красноярском крае стабилизировалась ситуация с лесными пожарами

В Красноярском крае стабилизировалась ситуация с лесными пожарами

10 Сентября 2019 г.
Тем не менее, лесным ведомствам поручено не снижать активных действий по мониторингу
Новости Красноярска: В Красноярске к отоплению подключено первое учреждение здравоохранения

В Красноярске к отоплению подключено первое учреждение здравоохранения

10 Сентября 2019 г.
Тепло дали в перинатальном центре
Новости Красноярска: Красноярск вошел в рейтинг городов с самыми красивыми женщинами России

Красноярск вошел в рейтинг городов с самыми красивыми женщинами России

10 Сентября 2019 г.
Топ подготовил туристический портал
Новости Красноярска: В КрУДоре забыли о первой камере на пешеходном переходе

В КрУДоре забыли о первой камере на пешеходном переходе

9 Сентября 2019 г.
Такой комплекс уже устанавливали в 2014 году
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские ученые придумали способ мгновенной разморозки автомобильных стекол зимой

Красноярские ученые придумали способ мгновенной разморозки автомобильных стекол зимой

6 Сентября 2019 г.
Объясняем технологию инновационного изобретения
Новости Красноярска: Довыборы в Красноярске: итоги, оценки и выводы

Довыборы в Красноярске: итоги, оценки и выводы

9 Сентября 2019 г.
В Красноярске 8 сентября прошли довыборы в краевой парламент и городской Совет
Новости Красноярска: В Красноярске камеру впервые установили на пешеходном переходе

В Красноярске камеру впервые установили на пешеходном переходе

9 Сентября 2019 г.
Система фиксирует автомобили, которые не предоставили преимущество пешеходам
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356