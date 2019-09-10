Гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров обсудил с депутатом Госдумы Петром Пимашковым перспективы развития красноярской системы водоснабжения и водоотведения

«На сегодняшний день возникла острая необходимость реконструкции левобережных очистных сооружений. Важно усовершенствовать систему очистки и использовать УФ обеззараживание. Это позволит очистить сточные воды от бактерий и вирусов, что позволит улучшить экологическую обстановку в реке Енисей», - написал Петр Пимашков на своей странице в facebook.

Он также отметил, что в Березовском районе, благодаря слаженным действиям «КрасКома» и «Центра развития коммунального комплекса» (ЦРКК), проведены мероприятия, направленные на повышение качества поставляемой холодной воды. Кроме того Петр Пимашков обратил внимание на проблемы Емельяновского района, поселка Песчанка:

«В поселке Элита 8 тысяч человек пьют некачественную воду. Своего водозабора там нет, и вода поступает в накопительную емкость из частной скважины. Компания «КрасКом» готова построить в поселке водопровод и насосную станцию, но для строительства необходимо получить план развития района, иначе невозможно рассчитать необходимые диаметры труб и другие мощности».

В беседе парламентарий обратил внимание и на проблемы Красноярска:

«До сих пор в городе есть только одна сливная станция, находится она на правом берегу. Порядка 1 млн кубов в год сливается несанкционированно. В плане территориального развития города Красноярска и схеме водоснабжения, водоотведения до 2033 года не предусмотрено строительство сливных станций. Нужна законодательная инициатива для того, чтобы включить их в генеральный план».

По итогам рабочей встречи Олегу Гончерову и Петру Пимашкову удалось наметить конкретные мероприятия, к реализации которых компания «КрасКом» приступит в ближайшее время.

«Я благодарен Петру Ивановичу за его принципиальную позицию по отношению к системе жизнеобеспечения Красноярска, к здоровью горожан и жителей близлежащих территорий. Мы обсудили с ним проблемы водоснабжения, водоотведения города Красноярска, прилегающих территорий Березовского, Емельяновского районов. Он определили себе приоритеты в этих направлениях, и я уверен, что вместе в ближайшее время мы уже приступим к решению намеченных мероприятий в отношении пос. Элита, в отношении пос. Емельяново. В Березовке уже сегодня совместными усилиями с «ЦРКК» мы достигаем определенных результатов по качеству водоснабжения населения. Петр Иванович очень глубоко погружен в тематику происходящего. Поэтому все мероприятия на контроле, будем работать», — прокомментировал Олег Гончеров.

Фото: КрасКом