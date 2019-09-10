Красноярск вошел в рейтинг городов с самыми красивыми женщинами России

Красноярские женщины вошли в топ самых красивых в России. Рейтинг на основе опроса интернет-пользователей составил туристический портал «ТурСтат». Красноярки включены в первую десятку красавиц – за сибирячек отдали голоса 5% респондентов.

Самыми красивыми названы жительницы Москвы – за них проголосовали 23% участников опроса. На втором месте – Санкт-Петербург, жительниц которого считают первыми красавицами 10% респондентов.

В первой пятерке рейтинга также Новосибирск, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

В первую десятку входят Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В рейтинг красавиц также включены женщины из Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Иркутска, Перми, Севастополя и Ялты.