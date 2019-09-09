В КрУДоре забыли о первой камере на пешеходном переходе

В краевом управлении автодорог 9 сентября рассказали о первом опыте установки камер на пешеходном переходе. Как выяснили Sibnovosti.ru, такой радар уже «ловил» нарушителей в Красноярске. В частности, в декабре 2014 года система работала на пр. Красноярский рабочий — камеру на нерегулируемой «зебре» установило предприятие «Эман» по согласованию с ГИБДД. Изготовителем систем была московская компания «Интегра - С».

Радар отечественного производства был запущен в опытную эксплуатацию, то есть красноярских автомобилистов уже штрафовали за то, что те не пропускали пешеходов. Всего за восемь дней работы — с 12 по 20 декабря 2014 года— по данным с камеры удалось составить 363 административных протокола.

В КрУДоре же утверждают, что такая практика вводится впервые — до конца года радары от разных производителей будут тестировать и сравнивать, после чего технику обещают демонтировать. Цель установки радаров все та же — снизить уровень нарушений правил дорожного движения и количество аварий с участием пешеходов.

Напомним, камера на пешеходном переходе появилась на «зебре» по ул. Щорса, 55. До конца сентября в Красноярске обещают внедрить еще две такие системы — на ул. Чернышевского, 77 и на пр. Красноярский рабочий, 157.