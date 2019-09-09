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На Таймыре впервые сфотографировали заполярную лягушку

Главная Общество
Красноярск
14:49 9 Сентября 2019
общество, животные, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники ФГБУ «Заповедники Таймыра» поделились кадрами редкой остромордой лягушки. Этот вид земноводных впервые встретили на севере Красноярского края в прошлом году, но у зоологов не было фотографий животного. 

«Остромордая лягушка – существо для наших краев крайне редкое. В прошлом году было сообщение о встрече с этим видом на озере Тоннель, но изображения не было – это первые фиксации остромордой лягушки на Таймыре», — рассказали представители заповедника. 

Автор фотографии неизвестен — зоологи просят его откликнуться, чтобы уточнить обстоятельства съемки. 

Отметим, что в последние годы жители Таймыра встречают множество животных и растений, которые ранее никогда не обитали и не росли на Крайнем Севере. Так, несколько лет назад ученые-биологи впервые обнаружили росянку — хищное растение. Многие видели бабочек-махаонов, проживающих в теплых тропических странах. Эти факторы говорят об изменениях климата на Таймыре, уверены исследователи. 

На Таймыре впервые сфотографировали заполярную лягушку

Фото с сайта zapovedsever.ru

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