На Таймыре впервые сфотографировали заполярную лягушку

Сотрудники ФГБУ «Заповедники Таймыра» поделились кадрами редкой остромордой лягушки. Этот вид земноводных впервые встретили на севере Красноярского края в прошлом году, но у зоологов не было фотографий животного.

«Остромордая лягушка – существо для наших краев крайне редкое. В прошлом году было сообщение о встрече с этим видом на озере Тоннель, но изображения не было – это первые фиксации остромордой лягушки на Таймыре», — рассказали представители заповедника.

Автор фотографии неизвестен — зоологи просят его откликнуться, чтобы уточнить обстоятельства съемки.

Отметим, что в последние годы жители Таймыра встречают множество животных и растений, которые ранее никогда не обитали и не росли на Крайнем Севере. Так, несколько лет назад ученые-биологи впервые обнаружили росянку — хищное растение. Многие видели бабочек-махаонов, проживающих в теплых тропических странах. Эти факторы говорят об изменениях климата на Таймыре, уверены исследователи.

Фото с сайта zapovedsever.ru