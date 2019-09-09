9 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске камеру впервые установили на пешеходном переходе

Главная Общество
Красноярск
14:16 9 Сентября 2019
красноярск, общество, камеры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске на ул. Щорса, 55 появилась камера фото и видеофиксации нарушений — радар установили на «зебре». Система будет фиксировать автомобили, которые не предоставили преимущество пешеходам, сообщили в КрУДоре. Пока камера работает в тестовом режиме. 

По словам начальника Цента автоматической фиксации административных правонарушений Вячеслава Мочалкина, место было выбрано не случайно — этот переход часто игнорируют водители. 

«Этот пешеходный переход был выбран нами по причине высокой аварийности с участием пеших участников движения. Сотрудники изучают полученные с камеры материалы и, при наличии административного правонарушения, отправляют постановление о штрафе владельцу транспортного средства. Напомним, что собственник транспортного средства имеет право на обжалование постановления в течение 10 дней с момента получения информации», - сказал Вячеслав Мочалкин. 

Два аналогичных радара появятся в Красноярске до конца сентября. Их установят на пр. Красноярский рабочий, 157 и на ул. Чернышевского, 77. Комплексы «Автозебра» будут работать в тестовом режиме до конца года — затем технику демонтируют. 

Отметим, что оборудование изготовлено разными производителями. Эксперты протестируют камеры и выберут наиболее оптимальные варианты. Важно, чтобы комплексы могли работать в условиях резко-континентального климата. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Таймыре впервые сфотографировали заполярную лягушку

На Таймыре впервые сфотографировали заполярную лягушку

9 Сентября 2019 г.
Появились кадры необычного земноводного
Новости Красноярска: «Норникель» подписал соглашение с краевыми властями и Минпромторгом России

«Норникель» подписал соглашение с краевыми властями и Минпромторгом России

9 Сентября 2019 г.
Договор касается сотрудничества в реализации масштабных и долгосрочных проектов
Новости Красноярска: Лыжный стадион в Ветлужанке закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Лыжный стадион в Ветлужанке закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

9 Сентября 2019 г.
Руководителю назначен штраф в размере 50 тысяч рублей
Новости Красноярска: На Красноярской ГЭС, входящей в En+ Group, состоится баттл среди лучших танцоров Сибири

На Красноярской ГЭС, входящей в En+ Group, состоится баттл среди лучших танцоров Сибири

9 Сентября 2019 г.
Приглашаются все желающие
Новости Красноярска: На трассе Красноярск-Железногорск установили светофор на аварийном перекрестке

На трассе Красноярск-Железногорск установили светофор на аварийном перекрестке

9 Сентября 2019 г.
Объект появился на 23-м километре дороги
Новости Красноярска: Единороссы поздравили жителей Канска с Днем города и провели акцию «Письмо в будущее»

Единороссы поздравили жителей Канска с Днем города и провели акцию «Письмо в будущее»

9 Сентября 2019 г.
В акции приняли участие более 600 человек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Уволен глава агентства молодежной политики Красноярского края

Уволен глава агентства молодежной политики Красноярского края

4 Сентября 2019 г.
Сергей Егоров может стать мэром Дивногорска
Новости Красноярска: Спасатели нашли пропавшего в лесу Ирбейского района ребенка

Спасатели нашли пропавшего в лесу Ирбейского района ребенка

6 Сентября 2019 г.
Мальчик находился в километре от поселка
Новости Красноярска: Красноярцев позвали поработать на Камчатке

Красноярцев позвали поработать на Камчатке

6 Сентября 2019 г.
Платят достойно, а проживание за счет работодателя
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356