В Красноярске камеру впервые установили на пешеходном переходе

В Красноярске на ул. Щорса, 55 появилась камера фото и видеофиксации нарушений — радар установили на «зебре». Система будет фиксировать автомобили, которые не предоставили преимущество пешеходам, сообщили в КрУДоре. Пока камера работает в тестовом режиме.

По словам начальника Цента автоматической фиксации административных правонарушений Вячеслава Мочалкина, место было выбрано не случайно — этот переход часто игнорируют водители.

«Этот пешеходный переход был выбран нами по причине высокой аварийности с участием пеших участников движения. Сотрудники изучают полученные с камеры материалы и, при наличии административного правонарушения, отправляют постановление о штрафе владельцу транспортного средства. Напомним, что собственник транспортного средства имеет право на обжалование постановления в течение 10 дней с момента получения информации», - сказал Вячеслав Мочалкин.

Два аналогичных радара появятся в Красноярске до конца сентября. Их установят на пр. Красноярский рабочий, 157 и на ул. Чернышевского, 77. Комплексы «Автозебра» будут работать в тестовом режиме до конца года — затем технику демонтируют.

Отметим, что оборудование изготовлено разными производителями. Эксперты протестируют камеры и выберут наиболее оптимальные варианты. Важно, чтобы комплексы могли работать в условиях резко-континентального климата.