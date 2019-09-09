«Норникель» подписал соглашение с краевыми властями и Минпромторгом России

Компания «Норникель» 6 сентября заключила соглашение с министерством промышленности и торговли РФ и краевыми властями. Договор касается сотрудничества в реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе по охране окружающей среды в регионе. Подписи под документом поставили глава Минпромторга России Денис Мантуров, председатель краевого правительства Юрий Лапшин и старший вице-президент — руководитель блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития «Норникеля» Сергей Батехин.

Соглашение будет обеспечивать поддержку бизнесу, который реализует крупные инвестпроекты. В частности, договор предусматривает расширение сферы применения отечественного оборудования, поддержку НИОКР по созданию и внедрению новых видов технологий, а также совершенствование нормативно-правовой базы.

«Государство в лице министерства промышленности и торговли готово содействовать инвестиционным проектам на всех стадиях их реализации, созданию и развитию высокотехнологичных производств, внедрению наилучших доступных технологий, а также способствовать проведению мероприятий по предоставлению субсидий, компенсирующих затраты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации инвестиционных проектов», — сказал в рамках встречи Денис Мантуров.

«Норникель» реализует в Красноярском крае разнонаправленные проекты, затрагивающие сферы транспорта, экологии, добычи и производства, а также социальные и инфраструктурные проекты. По данным компании, с 2019 по 2022 годы затраты «Норникеля» на их выполнение достигнут 11,5 млрд долларов. Средства, в том числе, пойдут на развитие рудной базы Талнахского рудного узла, на расширение мощностей Талнахской обогатительной фабрики, а также на освоение запасов месторождения «Норильск-1» — «Южный кластер».

Кроме того, промышленники запускают масштабный «Северный проект», позволяющий к 2023 году снизить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе на 75 %. На исполнение этого проекта потребуется 2,5 млрд долларов.

«Все наши проекты — и экологические, и социальные, и производственные — направлены на долгосрочный рост и устойчивое развитие Красноярского края. Успешное выполнение поставленных задач обусловлено прежде всего нашим конструктивным взаимодействием с министерством и краевыми властями в рамках государственно-частного партнерства», — подчеркнул Сергей Батехин.

По словам Юрия Лапшина, Красноярский край всячески поддерживает промышленные компании, которые вкладывают крупные суммы в реализацию важных для региона проектов.

«Компания берет на себя большой объем обязательств. Государство же в рамках подписанного соглашения готово оказать поддержку в реализации инвестиционных планов природоохранного назначения. В частности, Красноярский край готов совершенствовать региональное законодательство в части регулирования и поддержки промышленной деятельности. А также работать с федеральными органами власти, чтобы стимулировать развитие промышленности на территории региона», — добавил Лапшин.

По материалам компании «Норникель»