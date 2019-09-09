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Лыжный стадион в Ветлужанке закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Главная Общество
Красноярск
12:01 9 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске приставы опечатали лыжный стадион «Ветлужанка» — владельцы объекта не соблюдали требования пожарной безопасности, рассказали представители УФССП по краю. 

Нарушения в работе спортивного сооружения нашли сотрудники МЧС. На основании представленных суду документов деятельность объекта была приостановлена. Заходить в опечатанное помещение можно было только для устранения недостатков. 

«Несмотря на законные требования судебного пристава о невозможности использовать помещение стадиона, кроме как для устранения нарушений пожарной безопасности, и предупреждение об ответственности за нарушение этих требований, руководство ЗАО «Ветлужанка» предпочло действовать по своему усмотрению», — рассказали приставы. 

Лыжный стадион продолжил работу, несмотря на постановление суда. Пристав-исполнитель оштрафовал нарушителя на 50 тысяч рублей.

«Срок административного приостановления деятельности пожароопасного объекта на 60 дней возобновлен», — пояснили в ведомстве. 

Отметим, что спортивный объект снова опечатали.

Фото: УФССП по Красноярскому краю

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