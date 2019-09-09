9 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На трассе Красноярск-Железногорск установили светофор на аварийном перекрестке

Главная Общество
Красноярск
11:25 9 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На аварийном перекрестке трассы Красноярск-Железногорск оборудован светофор. Объект появился на 23-м км дороги на повороте к поселку Подгорный, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

Ранее на этом участке был запрещен поворот налево, однако водители, которые двигались со стороны Железногорска, игнорировали это требование дорожных знаков. Они совершали поворот, создавая угрозу для безопасности дорожного движения.

Светофор установлен подрядной организацией ООО «Айтехникс». В течение некоторого времени техники будут осуществлять анализ работы объекта, а также контролировать интенсивность движения, после чего подберут оптимальный цикл фаз светофора.

В соцсетях автомобилисты положительно отнеслись к инициативе, отметив, что установить светофор следовало уже давно.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Лыжный стадион в Ветлужанке закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Лыжный стадион в Ветлужанке закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

9 Сентября 2019 г.
Руководителю назначен штраф в размере 50 тысяч рублей
Новости Красноярска: На Красноярской ГЭС, входящей в En+ Group, состоится баттл среди лучших танцоров Сибири

На Красноярской ГЭС, входящей в En+ Group, состоится баттл среди лучших танцоров Сибири

9 Сентября 2019 г.
Приглашаются все желающие
Новости Красноярска: Единороссы поздравили жителей Канска с Днем города и провели акцию «Письмо в будущее»

Единороссы поздравили жителей Канска с Днем города и провели акцию «Письмо в будущее»

9 Сентября 2019 г.
В акции приняли участие более 600 человек
Новости Красноярска: Праздничная иллюминация будет украшать Красноярск всю неделю

Праздничная иллюминация будет украшать Красноярск всю неделю

9 Сентября 2019 г.
Это связано с проведением в краевом центре чемпионата МВД России по боксу
Новости Красноярска: Похолодание до +16°C придет в Красноярск в середине недели

Похолодание до +16°C придет в Красноярск в середине недели

8 Сентября 2019 г.
Погода резко испортится
Новости Красноярска: Красноярцы жалуются на нехватку лекарства дипроспан

Красноярцы жалуются на нехватку лекарства дипроспан

6 Сентября 2019 г.
Наблюдаются перебои у оптовых поставщиков
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Каменке прогремели новые взрывы

В Каменке прогремели новые взрывы

6 Сентября 2019 г.
Жители решили самостоятельно эвакуироваться
Новости Красноярска: В Красноярске полицейских подозревают в подделке документов

В Красноярске полицейских подозревают в подделке документов

6 Сентября 2019 г.
Проводится служебная проверка
Новости Красноярска: Красноярцев позвали поработать на Камчатке

Красноярцев позвали поработать на Камчатке

6 Сентября 2019 г.
Платят достойно, а проживание за счет работодателя
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356