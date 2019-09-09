На трассе Красноярск-Железногорск установили светофор на аварийном перекрестке

На аварийном перекрестке трассы Красноярск-Железногорск оборудован светофор. Объект появился на 23-м км дороги на повороте к поселку Подгорный, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее на этом участке был запрещен поворот налево, однако водители, которые двигались со стороны Железногорска, игнорировали это требование дорожных знаков. Они совершали поворот, создавая угрозу для безопасности дорожного движения.

Светофор установлен подрядной организацией ООО «Айтехникс». В течение некоторого времени техники будут осуществлять анализ работы объекта, а также контролировать интенсивность движения, после чего подберут оптимальный цикл фаз светофора.

В соцсетях автомобилисты положительно отнеслись к инициативе, отметив, что установить светофор следовало уже давно.