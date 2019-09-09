Единороссы поздравили жителей Канска с Днем города и провели акцию «Письмо в будущее»

В субботу, 7 сентября, жители Канска отпраздновали 383-летие со дня образования города. Праздничные мероприятия состоялись на центральной площади им. Коростелева, активное участие в них приняли представители партии «Единая Россия». Партийцы поздравляли горожан с праздником и проводили акцию «Письмо в будущее».

В этот день горожан поздравили почетные гости праздника депутат Государственной думы, член регионального президиума «Единой России» Юрий Швыткин, депутат Законодательного собрания края по Канскому округу от партии Артур Мкртчян, главы восточных территорий края, а также глава города, член местного политсовета Андрей Береснев. Единороссы пожелали благополучия и процветания городу, а его жителям – быть активными, всегда стремиться к новым достижениям и не останавливаться на достигнутом. Также в ходе поздравлений партийцы отметили, что с каждым годом Канск меняется в лучшую сторону: ремонтируются дворы, благоустраиваются парки и появляются новые общественные пространства.

На празднике представители местного отделения партии провели акцию «Письмо в будущее». В ней приняли участие более 600 человек, в числе которых и почетные гости.

Волонтеры предлагали жителям написать пожелания друг друг и городской власти, а символ партии белый медведь вручал детям открытки–раскраски и шары с символикой партии.

«Следует отметить, что пожелания были адресованы, как всем жителям города, так и администрации. Друг другу горожане желали здоровья, счастья, благополучия. Администрации же города, в основном, были адресованы пожелания, связанные с благоустройством. В местном отделении уже принято решение оформить часть предложений в качестве наказов для исполнения их в 2020 году», - рассказал ER.RU секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Панов.

В течение всего дня перед горожанами выступали творческие коллективы краевой филармонии и ансамбли восточных территорий края. Закончился День города большим праздничным фейерверком.

По материалам регионального отделения партии «Единая Россия»

Фото: ЕР