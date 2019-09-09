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На Красноярской ГЭС, входящей в En+ Group, состоится баттл среди лучших танцоров Сибири

Главная Общество
Красноярск
11:30 9 Сентября 2019
танцы, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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14 и 15 сентября впервые на Красноярской ГЭС пройдет ENergy weekend +. Компания En+ и танцевальная школа Evolvers приглашают всех желающих на праздник драйва и энергии.

14 сентября на смотровой площадке Красноярской ГЭС состоится танцевальный баттл среди лучших танцоров Сибири. На соревнования в Дивногорск приедут участники из Красноярска, Новосибирска, Томска, Иркутска, Кемерово и других городов.

Победители в направлениях hip-hop и breaking получат возможность представлять свой город на международном фестивале Energy 2019 в Челябинске. Определит победителей ENergy weekend’а многократный призер российских и международных конкурсов Андрей Stylez, который выступит для участников и зрителей баттла в конце соревнований. Вход на танцевальный баттл бесплатный, но регистрация обязательна.

15 сентября состоится открытие новых залов школы Evolvers по адресу ул.Мужества 12. Участников и гостей ждут открытые уроки и сюрпризы от титулованных чемпионов-преподавателей Evolvers, а также мастер-класс от Андрея Stylez, который «взорвет» привычные стереотипы о hip-hop и house. 

ENergy weekend — начало в 12:00. Обязательная регистрация гостей и участников здесь.

На Красноярской ГЭС, входящей в En+ Group, состоится баттл среди лучших танцоров Сибири

По материалам Красноярской ГЭС

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