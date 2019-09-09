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Праздничная иллюминация будет украшать Красноярск всю неделю

Главная Общество
Красноярск
09:49 9 Сентября 2019
общество, красноярск, город
Автор: Sibnovosti.ru
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Архитектурная подсветка и иллюминация в Красноярске будет работать в праздничном режиме в течение всей недели. Коррективы в установленный график внесены в связи с проведением в краевом центре чемпионата МВД России по боксу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отметим, что уличные фонари и подсветку постепенно переводят на осенне-зимний режим. В связи с сокращением светового дня продолжительность работы уличного освещения каждые 5 дней будет увеличиваться на 10 минут.

«Архитектурно-художественная подсветка в период с 1 сентября до 30 апреля должна работать в будние дни - до полуночи, в режиме праздничного и выходного дня до часу ночи, а затем включаться еще и в 5 часов утра», — сообщили в мэрии.

На Коммунальном и Вантовом мосту в будничном режиме подсветка осенью будет включаться вместе с уличным освещением и работать до полуночи. Затем объекты будут подсвечены в дежурном режиме – одноцветно, без светодинамики. 

Световое шоу на мостах можно наблюдать по выходным каждый час, начиная с 20:00 до 22:00, а в праздничные дни - каждые 30 минут.

фото: Александр Черных

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